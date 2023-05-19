Сроки запуска единого кредитного регистра перенесли на 2025 год

Хотя давно планируемый единый кредитный регистр (т.н. положительный кредитный регистр) должен был быть готов к 2024 году, к настоящему моменту срок его запуска перенесли на 2025 год. При этом количество долгов, по которым ведутся исполнительные производства, быстро растет, пишет Rus.ERR.
Создаваемый Министерством финансов единый кредитный регистр должен дать кредитным организациям обзор задолженностей клиентов во всех финансовых учреждениях, позволив тем самым не допускать закредитованности людей.
Еще прошлым летом министерство надеялось, что платформа для обмена данными будет готова в 2024 году, но глава отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт сообщил в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, что это произойдет не раньше 2025 года. Причиной задержки он назвал многочисленные консультации, а также различные страхи и опасения заинтересованных сторон.