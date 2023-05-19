Сроки запуска единого кредитного регистра перенесли на 2025 год

Еще прошлым летом министерство надеялось, что платформа для обмена данными будет готова в 2024 году, но глава отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт сообщил в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, что это произойдет не раньше 2025 года. Причиной задержки он назвал многочисленные консультации, а также различные страхи и опасения заинтересованных сторон.