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Китай увеличил экспорт автомобилей и стал лидером мирового рынка

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Китайский легковой автомобиль Haval.
Китайский легковой автомобиль Haval. Фото: Hector Retamal

За первые три месяца этого года экспорт автомобилей из Китая вырос больше, чем из Японии, и теперь они являются крупнейшими экспортерами автомобилей, пишет новостной портал BBC.

Китай экспортировал 1,07 миллиона автомобилей за этот период, что на 58% больше, чем в первом квартале 2022 года, сообщили официальные лица на прошлой неделе.

Экспорт автомобилей из Японии за тот же период составил 954 185 единиц, что на 6% больше, чем годом ранее.

Китайский экспорт вырос благодаря спросу на электромобили и продажам в Россию.

В феврале агентство Reuters сообщило, что западные санкции привели к падению продаж автомобилей в России, а несколько крупных автопроизводителей закрыли свои заводы. В результате автомобили, произведенные в Китае и России, стали более популярными.

Отказ от ископаемых видов топлива способствовал росту китайской автомобильной промышленности. Экспорт автомобилей на новых источниках энергии, к которым относятся электромобили, увеличился более чем на процент в первом квартале по сравнению с годом ранее.

Наиболее популярными китайскими марками автомобилей являются Haval, Chery, Geely. Автомобили Haval продаются в европейских странах, таких как Великобритания, Ирландия и Италия.

В прошлом году Китай обогнал Германию и стал вторым по величине экспортером автомобилей в мире.

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