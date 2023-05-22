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Хитрая схема: с банковского счета читательницы чуть не испарились 400 евро

София Солдатенко
, репортер
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Читатели Rus.Postimees чуть не стали жертвами хитрой аферы: мошенники так удачно выбрали время и текст для сообщения, что даже опытный и знающий обо всех схемах обмана человек запросто мог попасться на крючок. В Omniva призывают клиентов быть бдительными.

Екатерина в 9.30 утра получила настоящее сообщение от Omniva, что в течение дня с ней свяжется курьер, чтобы доставить посылку. Через час, в 10.34, пришло другое сообщение, что поскольку номер дома не указан, посылку невозможно доставить, поэтому надо пройти по ссылку и заново ввести свои данные. Второе сообщение отправили мошенники. 

Екатерина уже чуть не стала очередной жертвой обмана, но, к счастью, вовремя обратила внимание на сомнительную адрес страницы - оmievn.com.

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