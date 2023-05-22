Хитрая схема: с банковского счета читательницы чуть не испарились 400 евро

Екатерина в 9.30 утра получила настоящее сообщение от Omniva, что в течение дня с ней свяжется курьер, чтобы доставить посылку. Через час, в 10.34, пришло другое сообщение, что поскольку номер дома не указан, посылку невозможно доставить, поэтому надо пройти по ссылку и заново ввести свои данные. Второе сообщение отправили мошенники.