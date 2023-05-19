Скандал с пожертвованиями Украине: фигурант дела Лехтме покидает Рийгикогу

«Это мое личное решение. Как член Рийгикогу я буду находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволит установить истину или провести справедливое расследование», – сказала она, добавив, что также хочет спасти от незаслуженного давления партию «Ээсти 200».

Она не хочет давать оценку выдвинутым против нее обвинениям, но продолжает подтверждать, что даст собственные исчерпывающие ответы в ходе производств, начатых правоохранительными органами.

Йоханна-Мария Летме больше не является членом партии «Ээсти 200», во фракции «Ээсти 200» ее заменит Зюлейха Измайлова.

Председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар прокомментирует уход Лехтме сегодня в 14:30.