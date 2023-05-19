Эксперт: число непроданных квартир в новостройках достигло трехлетнего максимума

Число непроданных новых квартир на рынке достигло наивысшего показателя за последние три года — продажи квартир в новостройках идут сегодня вяло, отмечает эксперт по недвижимости Пеэп Сооман.
Количество новых квартир, выставленных на продажу в Таллинне и Харьюмаа, превысило 2400 единиц, что является самым высоким показателем за последние три года, пишет dv.ee.
Внешне ситуация начинает напоминать девелоперский бум 2018-2019 годов, однако есть и принципиальная разница, указывает торговый партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Увеличение числа непроданных квартир в новостройках на этот раз не связано с практически неконтролируемым наплывом масштабных проектов, как это было пять лет назад.
По его словам, основная причина нынче кроется в том, что продажи новых квартир идут крайне вяло.