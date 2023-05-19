Эксперт: число непроданных квартир в новостройках достигло трехлетнего максимума

Количество новых квартир, выставленных на продажу в Таллинне и Харьюмаа, превысило 2400 единиц, что является самым высоким показателем за последние три года, пишет dv.ee.

Внешне ситуация начинает напоминать девелоперский бум 2018-2019 годов, однако есть и принципиальная разница, указывает торговый партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Увеличение числа непроданных квартир в новостройках на этот раз не связано с практически неконтролируемым наплывом масштабных проектов, как это было пять лет назад.