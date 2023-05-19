Потасовка учителя и ученика в школе: стороны конфликта пришли к соглашению

По первоначальной версии, ученик шестого класса несколько месяцев провоцировал учителя труда Агу Рукки, и учитель в итоге поддался на провокацию и отреагировал на поведение ученика применением физической силы. По словам директора школы Юллара Локса, провокация была спланирована детьми.

Видео инцидента:

В четверг Локс поговорил с родителями мальчика, который спровоцировал учителя. О встрече они договорились еще до того, как видео появилось в соцсетях.

«На встрече присутствовали оба родителя мальчика, сам мальчик, учитель труда Агу Рукки, руководство школы и местный полицейский констебль», - сказал директор Ляхтеской общей гимназии.

Хотя у сторон были претензии друг к другу, в итоге было достигнуто согласие.