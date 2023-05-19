Не пропустите! ⟩ Завтра по всей Эстонии пройдет Ночь музеев

В этот раз Ночь музеев пройдёт под названием «Движение в ночи». Эта тема связана прежде всего с тем, что 2023 год - это национальный год движения, посвященный здоровому образу жизни и физкультуре. Тему Ночи музеев выбирали сотрудники музеев со всей Эстонии. Более подробно почитать о ней можно здесь.