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Не пропустите! ⟩ Завтра по всей Эстонии пройдет Ночь музеев

rus.postimees.ee
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Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк.
Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк. Фото: Shutterstock

В этом году Ночь музеев состоится в субботу, 20 мая. В ней примут участие более 150 музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии. Двери для всех желающих будут открыты с 18:00 до 23:00.

В этот раз Ночь музеев пройдёт под названием «Движение в ночи». Эта тема связана прежде всего с тем, что 2023 год - это национальный год движения, посвященный здоровому образу жизни и физкультуре. Тему Ночи музеев выбирали сотрудники музеев со всей Эстонии. Более подробно почитать о ней можно здесь.

Вход в музеи и другие места, участвующие в программе Ночи музеев, будет стоить 1 евро (по музейной карте вход бесплатный).

Ночь музеев - культурное событие, которое проходит раз в году субботним вечером в мае, когда десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии открывают свои двери.

Смотрите программу на сайте muuseumioo.ee.

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