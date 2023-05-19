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Путин поручил российским спортивным функционерам брать пример с Советского Союза

rus.postimees.ee
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин официально предложил провести сразу после Олимпиады в Париже «Всемирные игры дружбы», в которых могли бы принять участие страны, входящие в БРИКС.

По замыслу россиян, в соревнованиях могли бы участвовать Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Портал Inside the Games пишет, что Путин дал премьеру Михаилу Мишустину времени до 1 июля, чтобы совершить необходимые действия для организации мероприятия.

В начале мая Путин обвинил чиновников международных спортивных организаций, что они вредят олимпийскому движению и подчеркнул, что во время конфликта именно спорт мог бы стать связующим звеном между странами и людьми.

Инициатива о проведении подобного мероприятия исходила от министра спорта РФ Олега Матыцина, который озвучил эту идею еще в марте.

Сейчас неизвестно, смогут ли россияне или белорусы участвовать в Олимпийских Играх в Париже. Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов этих стран на международные мероприятия в нейтральном статусе. Некоторые спортивные федерации прислушались к этому.

Идея россиян родилась из соревнований «Дружба-84», в которых, кроме СССР, участвовали и восемь их союзников, которые бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

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