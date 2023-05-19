Титулом «Человек года» редакция Postimees отмечает человека, отличившегося выдающимися действиями в течение года.

Освещая деятельность НКО Slava Ukaini, у редакции возникали все более серьезные, оставшиеся без ответа вопросы, свидетельствующие о том, что при посредничестве партнеров по сотрудничеству НКО Slava Ukraini пожертвования жителей Эстонии могли использоваться для личного обогащения.

Postimees неоднократно давал Йоханне-Марии Лехтме возможность представить доказательства, опровергающие появившиеся серьезные сомнения, но она их не представила.