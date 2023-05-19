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Postimees лишил Йоханну-Марию Лехтме титула человека года

rus.postimees.ee
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Йоханна-Мария Лехтме, основатель НКО Slava Ukraini.
Йоханна-Мария Лехтме, основатель НКО Slava Ukraini. Фото: Eero Vabamägi

В начале 2023 года Postimees назвал Йоханну-Марию Лехтме, исполнительного директора НКО Slava Ukraini, человеком года.

Титулом «Человек года» редакция Postimees отмечает человека, отличившегося выдающимися действиями в течение года.

Освещая деятельность НКО Slava Ukaini, у редакции возникали все более серьезные, оставшиеся без ответа вопросы, свидетельствующие о том, что при посредничестве партнеров по сотрудничеству НКО Slava Ukraini пожертвования жителей Эстонии могли использоваться для личного обогащения.

Postimees неоднократно давал Йоханне-Марии Лехтме возможность представить доказательства, опровергающие появившиеся серьезные сомнения, но она их не представила.

Учитывая, что Йоханна-Мария Лехтме своими действиями подорвала веру жителей Эстонии в благотворительные организации и помощь Украине, и что она не представила доказательств, которые развеяли бы возникшие в обществе сомнения, редакция Postimees решила лишить Йоханну-Марию Лехтме звания «Человек года».

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