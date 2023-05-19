В начале 2023 года Postimees назвал Йоханну-Марию Лехтме, исполнительного директора НКО Slava Ukraini, человеком года.
Титулом «Человек года» редакция Postimees отмечает человека, отличившегося выдающимися действиями в течение года.
Освещая деятельность НКО Slava Ukaini, у редакции возникали все более серьезные, оставшиеся без ответа вопросы, свидетельствующие о том, что при посредничестве партнеров по сотрудничеству НКО Slava Ukraini пожертвования жителей Эстонии могли использоваться для личного обогащения.
Postimees неоднократно давал Йоханне-Марии Лехтме возможность представить доказательства, опровергающие появившиеся серьезные сомнения, но она их не представила.
Учитывая, что Йоханна-Мария Лехтме своими действиями подорвала веру жителей Эстонии в благотворительные организации и помощь Украине, и что она не представила доказательств, которые развеяли бы возникшие в обществе сомнения, редакция Postimees решила лишить Йоханну-Марию Лехтме звания «Человек года».