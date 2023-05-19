Бах дал понять, что хотел бы видеть на Олимпиаде спортсменов из стран-агрессоров

В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов. Хотя решение по парижской Олимпиаде еще не принято, мнение Баха, имеющего бизнес-интересы в России, понятно.

«Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран могут участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, которые уже проходят. Я надеюсь, что многие федерации согласятся с нашей рекомендацией", - сказал Бах.

"Я рад, что получил поддержку в этом отношении от президента Болгарии Румена Радева. Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены всех 206 национальных олимпийских комитетов имели возможность участвовать в Олимпийских играх», — добавил он.