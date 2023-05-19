Пт, 19.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Водитель фуры из Латвии попался на контрабанде сигарет из Беларуси

Яан Рапп
Facebook Twitter
Comments
Пограничный пункт в Койдула.
Пограничный пункт в Койдула. Фото: Marko Saarm / Sakala

Вчера на погранпункте Койдула сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили почти 4000 контрабандных сигарет.

Контрабанда была найдена в грузовике с латвийскими номерными знаками, который был направлен на дополнительную проверку. Таможенники обнаружили в машине 1 800 сигарет с налоговыми марками Беларуси.

Во время проверки водитель признался, что в машине было спрятано еще больше сигарет. В общей сложности в большегрузном автомобиле было обнаружено 3 880 незадекларированных сигарет.

Контрабандные сигареты были изъяты и конфискованы. Нарушителя оштрафовали на 900 евро, но у него еще есть возможность обжаловать это решение.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх