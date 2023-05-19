Водитель фуры из Латвии попался на контрабанде сигарет из Беларуси

Вчера на погранпункте Койдула сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили почти 4000 контрабандных сигарет.
Контрабанда была найдена в грузовике с латвийскими номерными знаками, который был направлен на дополнительную проверку. Таможенники обнаружили в машине 1 800 сигарет с налоговыми марками Беларуси.
Во время проверки водитель признался, что в машине было спрятано еще больше сигарет. В общей сложности в большегрузном автомобиле было обнаружено 3 880 незадекларированных сигарет.
Контрабандные сигареты были изъяты и конфискованы. Нарушителя оштрафовали на 900 евро, но у него еще есть возможность обжаловать это решение.