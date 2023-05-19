Курьез: числившийся пропавшим житель Эстонии проснулся от шума вертолета, который его искал

«Полиция немедленно приступила к поиску пропавшего и нашла его автомобиль недалеко от деревни Насва, у туристической и учебной тропы Муллуту-Лооде», - сказал руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар. Вскоре недалеко от машины были найдены и очки пропавшего.

Поиски пропавшего продолжались в природном заповеднике Муллуту-Лооде и на побережье, также были задействованы собака и вертолет. В шесть часов вечера 31-летний пропавший сам подошел к своей машине.

К счастью, с молодым человеком все было в порядке. «Он заснул в лесу и проснулся от шума вертолета», - сказал Антсаар.