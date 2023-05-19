Марек Рейнаас: против Лехтме развязана медиакампания

Председатель парламентской фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас в письме, направленном сегодня членам партии, обвинил СМИ в развязывании медиакампании против бывшего руководителя MTÜ Slava Ukraini Йоханны-Марии Летме. Публикуем его обращение.
Против члена нашей парламентской фракции Йоханны-Марии Летме давно идет кампания в СМИ, в рамках которой ее обвиняют в злоупотреблении финансами Slava Ukraini.
В сегодняшнем Ekspress все стало слишком личным и безобразным. Йоханна сама говорит, что обвинения беспочвенны. Сегодня мы встретились с Йоханной и обсудили ситуацию. Как член Рийгикогу она находится под особенно пристальным вниманием, а происходящее в СМИ начало мешать расследованию, которое ведется в отношении Slava Ukraini.
Йоханна сама решила отказаться от места в Рийгикогу.
И делает она это в первую очередь для того, чтобы следственные органы могли спокойно работать и устанавливать правду. И чтобы справедливость могла восторжествовать. И чтобы снизить общественное давление на партию.
Мы желаем Йоханне крепкого здоровья и успехов в решении ее проблем. Она должна знать, что наша команда поддержит его в случае необходимости.