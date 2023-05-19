Марек Рейнаас: против Лехтме развязана медиакампания

Против члена нашей парламентской фракции Йоханны-Марии Летме давно идет кампания в СМИ, в рамках которой ее обвиняют в злоупотреблении финансами Slava Ukraini.

В сегодняшнем Ekspress все стало слишком личным и безобразным. Йоханна сама говорит, что обвинения беспочвенны. Сегодня мы встретились с Йоханной и обсудили ситуацию. Как член Рийгикогу она находится под особенно пристальным вниманием, а происходящее в СМИ начало мешать расследованию, которое ведется в отношении Slava Ukraini.

Йоханна сама решила отказаться от места в Рийгикогу.

И делает она это в первую очередь для того, чтобы следственные органы могли спокойно работать и устанавливать правду. И чтобы справедливость могла восторжествовать. И чтобы снизить общественное давление на партию.