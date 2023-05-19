Пт, 19.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ На легендарной кольцевой гонке произошло тяжелое ДТП, водитель в больнице

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Момент аварии.
Момент аварии. Фото: скриншот

На легендарной трассе Нюрбургринг в Германии произошла серьезная авария, после которой водителя пришлось доставить в больницу.

На видео можно увидеть, как в гонке более низкого класса, проходившей накануне гонки «24 часа Нюрбургринга», BMW вылетел за пределы трассы, врезался в барьер на обочине, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся через крышу.

Kronen Zeitungen пишет, что в аварию попал немецкий гонщик Саша Шиллинг. Хотя ему удалось самостоятельно выбраться из машины, медицинский центр трассы отправил его в больницу для дальнейшего обследования.

Трасса Нюрбургринг, протяженностью более 20 километров, является одним из самых известных маршрутов в мире, куда многие производители автомобилей приезжают, чтобы протестировать свои спортивные модели. Там же там проводятся различные гонки, а также организуются трек-дни, где испытать себя могут и обычные люди.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх