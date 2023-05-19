Видео ⟩ На легендарной кольцевой гонке произошло тяжелое ДТП, водитель в больнице

На видео можно увидеть, как в гонке более низкого класса, проходившей накануне гонки «24 часа Нюрбургринга», BMW вылетел за пределы трассы, врезался в барьер на обочине, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся через крышу.

Kronen Zeitungen пишет, что в аварию попал немецкий гонщик Саша Шиллинг. Хотя ему удалось самостоятельно выбраться из машины, медицинский центр трассы отправил его в больницу для дальнейшего обследования.