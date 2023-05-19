Фото ⟩ Сезон клубники открыт: на базаре уже можно купить отечественную ягоду, правда, по бешеной цене

Поскольку сезон клубники только начинается, стоит она дорого: 25 евро за килограмм. По словам Дианы, которая продает на рынке клубнику с хутора Моосесе, несколько клиентов уже приходили за отечественной ягодой.

Владелец хутора Моосесе Микк Пыдер рассказал, что сделать, чтобы клубника поспела так быстро. «В конце февраля мы высаживаем растения в горшки. Сначала они находятся в отапливаемом парнике примерно в метре от земли, а потом мы переносим их в большую теплицу. Что сказать, работы много с этой клубникой», – отметил Пыдер.