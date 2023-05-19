Известный военный эксперт подал на НКО Slava Ukraini заявление в полицию

Бывший вице-канцлер Министерства обороны, а ныне военный эксперт Меэлис Ойдсалу подал заявление против НКО Slava Ukraini, потому что пожертвовал ей 1005 евро, сообщает ERR.
В интервью программе Uudis + на Vikerraadio Ойдсалу сказал, что специалистов по коммуникации, которые во время скандала консультировали партию «Ээсти 200», стоит закидать тухлыми яйцами.
«В прошлом году на это доброе мероприятие было пожертвовано чуть более тысячи евро. На прошлой неделе, после того, как государственная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела, сообщил в полицию о совершении преступления организацией Slava Ukraini», - сказал Ойдсалу.
Он отметил, что, поскольку ни Slava Ukraini, ни ведущие политики «Ээсти 200» не смогли дать адекватных объяснений и постоянно появлялись всевозможные сомнения, он решил заявить о преступлении, чтобы выяснить, куда попали пожертвованные им 1005 евро и можно ли как-то передать эти деньги нуждающимся.