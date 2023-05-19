Известный военный эксперт подал на НКО Slava Ukraini заявление в полицию

В интервью программе Uudis + на Vikerraadio Ойдсалу сказал, что специалистов по коммуникации, которые во время скандала консультировали партию «Ээсти 200», стоит закидать тухлыми яйцами.

«В прошлом году на это доброе мероприятие было пожертвовано чуть более тысячи евро. На прошлой неделе, после того, как государственная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела, сообщил в полицию о совершении преступления организацией Slava Ukraini», - сказал Ойдсалу.