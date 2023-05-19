Галерея ⟩ В Таллиннском зоопарке открылась экспозиция «Тропический лес» стоимостью 5,3 млн евро

В пятницу, 19 мая, в Таллиннском зоопарке состоялось торжественное открытие экспозиции «Тропический лес», которая позволяет познакомиться с редкими видами животных. Посетителей приглашают в новый павильон начиная с субботы, 20 мая.
Новая экспозиционная зона отличается тем, что многие обитатели могут свободно передвигаться по павильону. В экспозиции представлены виды, населяющие тропические леса Юго-восточной Азии, особое внимание посвящено исчезающим видам животных. Здесь можно увидеть бинтуронга, выдру, кошку-рыболова и рептилий. Среди зелени свободно гуляет серебристый фазан, а на деревьях можно заметить колонию летучих лисиц. Представлены также такие виды как балийский скворец и рисовые амадины.
«Человек тесно связан с природой, как природа во многом зависит от деятельности человека, так и человек зависит от природы. Ввиду деятельности человека под угрозой оказались многие виды растений и животных, но каждый исчезающий вид флоры или фауны ставит под угрозу будущее человека. Новое здание экспозиции позволяет Таллиннскому зоопарку внести вклад в сохранение редких видов, населяющих тропический лес, и напомнить, насколько хрупок природный баланс и как много нужно сделать для сохранения богатства видов, - сказал мэр Михаил Кылварт.
«Но не менее важно и то, что новая зона экспозиции создаст для семей дополнительные возможности для совместного времяпровождения и принесет радость и детям, и взрослым», - добавил мэр.
Руководитель коллекции зоопарка Тынис Тасане пояснил, что населяющие здание животные и птицы изначально родом из Азии, но в Таллинн они привезены из других европейских зоопарков. «Зоопарки могут искусственно поддержать сохранение тех видов, которые в связи с сокращением доступных мест проживания и потеплением климата оказались на грани вымирания. Многие виды зверей и птиц из тропического леса уже очень сложно встретить в природе. Однако теперь их можно увидеть в Таллиннском зоопарке, в экспозиции "Тропический лес", здесь также созданы условия для увеличения их популяции», - сказал Тасане.
В том, чтобы обитатели экспозиции чувствовали себя как дома, важную роль играют растения. Несмотря на то, что в связи с ограничениями, которые были вызваны распространением коронавируса, получение растений было осложнено, также труда потребовала адаптация растений в эстонских условиях, в итоге был достигнут необходимый результат - для животных созданы подходящие условия обитания. В здании также расположена зона отдыха и питания. Из кафе открывается вид на тропический лес и строящуюся «Долину тигров».
Здание экспозиции Таллиннского зоопарка «Тропический лес Юго-восточной Азии» спроектировало предприятие ConArte OÜ, строительство осуществило предприятие Ehitus5ECO OÜ. Заказчиком работ выступил Таллиннский департамент городского имущества. Общая стоимость здания экспозиции составила 5,28 млн евро, включая 2,49 млн евро в рамках поддержки Европейского фонда регионального развития и 2,79 млн евро - средства из бюджета города Таллинна.