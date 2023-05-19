Галерея ⟩ В Таллиннском зоопарке открылась экспозиция «Тропический лес» стоимостью 5,3 млн евро

Новая экспозиционная зона отличается тем, что многие обитатели могут свободно передвигаться по павильону. В экспозиции представлены виды, населяющие тропические леса Юго-восточной Азии, особое внимание посвящено исчезающим видам животных. Здесь можно увидеть бинтуронга, выдру, кошку-рыболова и рептилий. Среди зелени свободно гуляет серебристый фазан, а на деревьях можно заметить колонию летучих лисиц. Представлены также такие виды как балийский скворец и рисовые амадины.

«Человек тесно связан с природой, как природа во многом зависит от деятельности человека, так и человек зависит от природы. Ввиду деятельности человека под угрозой оказались многие виды растений и животных, но каждый исчезающий вид флоры или фауны ставит под угрозу будущее человека. Новое здание экспозиции позволяет Таллиннскому зоопарку внести вклад в сохранение редких видов, населяющих тропический лес, и напомнить, насколько хрупок природный баланс и как много нужно сделать для сохранения богатства видов, - сказал мэр Михаил Кылварт.

«Но не менее важно и то, что новая зона экспозиции создаст для семей дополнительные возможности для совместного времяпровождения и принесет радость и детям, и взрослым», - добавил мэр.