ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис торжественно открыл новую детскую больницу

Президент Эстонской Республики Алар Карис и госпожа Сирье Карис, а также министр здравоохранения Рийна Сиккут, ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер, мэр Тарту Урмас Клаас и ряд других гостей поучаствовали в пятницу в получасовой экскурсии в рамках открытия клиникой Тартуского университета двух новых лечебных зданий – детской и ушной клиники, а также операционного центра.
Президент Алар Карис был добродушен и остроумен, осматривая новые помещения больницы. В новой ушной клинике он нажал кнопку в регистратуре, назвал себе номерок и положил его в карман, отметив, что если ему нужно будет прийти однажды, номерок уже будет, и ему не придется ждать в длинной очереди.
Экскурсию провели руководитель отдела крупных проектов инфраструктуры клиники Тоомас Кивастик, председатель правления клиники Прийта Перенса, а также представители проектировщика AW2 Architects OY и SWECO Projekt OÜ и строителей AS Nordecon совместно с OÜ Embach Ehitus.
Во время экскурсии Тоомас Кивастик постарался указать на самые важные детали и принципы, о которых стоит говорить в новых лечебных центрах. Например, в операционной в корпусе C есть специальная система освещения, заботящаяся о глазах хирурга, которая учитывает, с каким светом хорошо работать во время открытой операции и какой свет хорош, когда операционное поле должно контролироваться на экране, то есть во время эндоскопической операции.
Также стоит акцентировать внимание на видеосистеме, которая позволяет хирургу быстро спросить совета у другого врача в соседнем помещении, не отходя от операционного стола, и делает так, чтобы студенты могли наблюдать за тем, что происходит во время операции.
Ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер, нейрохирург по профессии, задавал дополнительные вопросы и двигал рукой операционную лампу огромного диаметра, чтобы посмотреть, насколько плавно она двигается и до какого угла ее можно повернуть.
Президента и ректора интересовало: пример и опыт каких стран учитывался при заказе медицинского оборудования, потребуется ли в будущем больше больничных работников, были ли конфликты между застройщиком, заказчиком, архитекторами и создателями дизайна интерьеров, сколько новых квадратных метров прибавится к Маарьямыйза с двумя новыми зданиями и так далее.
Направляясь из ушной клиники в новую детскую клинику и увидев на стенах рисунки иллюстратора Марью Таммик Tireli-tareli-tiit, seiklus algab siit, первая леди Сирье Карис воскликнула: «О, как красиво!» Казалось, что это восклицание было спонтанным и очень искренним.
Первая половина церемонии открытия новых зданий, с выступлениями и небольшим хоровым концертом, прошла в подвале под детской клиникой, где есть автостоянка, которая также построена как убежище. Тоомас Кивастик попросил всех подумать о войне в Украине, заодно пожелав, чтобы это убежище никогда не пришлось использовать.
В своем выступлении президент Алар Карис перефразировал сельского путешественника Тийта Пруула, сказавшего, что только в тумане мы можем понять, зачем нужны маяки.
«Когда мы больны, мы понимаем, почему важна больница», – продолжил он, отметив, что стены, потолки и полы, то есть здание само по себе, – это не больница, а врачи, медсестры и работники по уходу, а также современное медицинское оборудование и хорошие лекарства делают его больницей. Он пожелал, чтобы Тарту стал еще более умным городом здоровья, чем сейчас, и поздравил всех.
Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер также выразил радость по поводу того, что детская больница и ушная клиника теперь включены в центр Маарьямыйза, и выразил надежду, что новая яркая среда будет поддерживать и оживлять процессы лечения, исследований и обучения.
В последующем интервью журналистам президент Алар Карис сказал, что детская больница действительно неизбежно означает и радость, и беспокойство одновременно, потому что с детьми случается всякое.
Он вспомнил себя в детстве, когда его отвезли в больницу на улице Ору, потому что он не послушался бабушку и ударился головой о стальной столб. Однако президент также вспомнил, как его собственного ребенка пришлось срочно везти в больницу из-за того, что он выпил целую бутылку лечебного сиропа, который врач прописал старшему брату в качестве жаропонижающего.
Председатель правления клиники Прийт Перенс подсчитал, что то, что сейчас добавляется к Маарьямыйза, должно хотя бы частично быть лучшим и самым высоким уровнем в Эстонии.
Лечение в новых корпусах начнется во второй половине лета.