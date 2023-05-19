Пт, 19.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис торжественно открыл новую детскую больницу

Айме Йыги
, журналист
Facebook Twitter
Comments

Президент Эстонской Республики Алар Карис и госпожа Сирье Карис, а также министр здравоохранения Рийна Сиккут, ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер, мэр Тарту Урмас Клаас и ряд других гостей поучаствовали в пятницу в получасовой экскурсии в рамках открытия клиникой Тартуского университета двух новых лечебных зданий – детской и ушной клиники, а также операционного центра.

Президент Алар Карис был добродушен и остроумен, осматривая новые помещения больницы. В новой ушной клинике он нажал кнопку в регистратуре, назвал себе номерок и положил его в карман, отметив, что если ему нужно будет прийти однажды, номерок уже будет, и ему не придется ждать в длинной очереди.

Экскурсию провели руководитель отдела крупных проектов инфраструктуры клиники Тоомас Кивастик, председатель правления клиники Прийта Перенса, а также представители проектировщика AW2 Architects OY и SWECO Projekt OÜ и строителей AS Nordecon совместно с OÜ Embach Ehitus.

Во время экскурсии Тоомас Кивастик постарался указать на самые важные детали и принципы, о которых стоит говорить в новых лечебных центрах. Например, в операционной в корпусе C есть специальная система освещения, заботящаяся о глазах хирурга, которая учитывает, с каким светом хорошо работать во время открытой операции и какой свет хорош, когда операционное поле должно контролироваться на экране, то есть во время эндоскопической операции.

Монитор видеосистемы в операционной.
Монитор видеосистемы в операционной. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Также стоит акцентировать внимание на видеосистеме, которая позволяет хирургу быстро спросить совета у другого врача в соседнем помещении, не отходя от операционного стола, и делает так, чтобы студенты могли наблюдать за тем, что происходит во время операции.

Ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер, нейрохирург по профессии, задавал дополнительные вопросы и двигал рукой операционную лампу огромного диаметра, чтобы посмотреть, насколько плавно она двигается и до какого угла ее можно повернуть.

Операционная лампа.
Операционная лампа. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Президента и ректора интересовало: пример и опыт каких стран учитывался при заказе медицинского оборудования, потребуется ли в будущем больше больничных работников, были ли конфликты между застройщиком, заказчиком, архитекторами и создателями дизайна интерьеров, сколько новых квадратных метров прибавится к Маарьямыйза с двумя новыми зданиями и так далее.

Направляясь из ушной клиники в новую детскую клинику и увидев на стенах рисунки иллюстратора Марью Таммик Tireli-tareli-tiit, seiklus algab siit, первая леди Сирье Карис воскликнула: «О, как красиво!» Казалось, что это восклицание было спонтанным и очень искренним.

Детское отделение интенсивной терапии. В центре президентская чета.
Детское отделение интенсивной терапии. В центре президентская чета. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Первая половина церемонии открытия новых зданий, с выступлениями и небольшим хоровым концертом, прошла в подвале под детской клиникой, где есть автостоянка, которая также построена как убежище. Тоомас Кивастик попросил всех подумать о войне в Украине, заодно пожелав, чтобы это убежище никогда не пришлось использовать.

Президент (в левом углу), другие гости на подземной стоянке.
Президент (в левом углу), другие гости на подземной стоянке. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В своем выступлении президент Алар Карис перефразировал сельского путешественника Тийта Пруула, сказавшего, что только в тумане мы можем понять, зачем нужны маяки.

«Когда мы больны, мы понимаем, почему важна больница», – продолжил он, отметив, что стены, потолки и полы, то есть здание само по себе, – это не больница, а врачи, медсестры и работники по уходу, а также современное медицинское оборудование и хорошие лекарства делают его больницей. Он пожелал, чтобы Тарту стал еще более умным городом здоровья, чем сейчас, и поздравил всех. 

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер также выразил радость по поводу того, что детская больница и ушная клиника теперь включены в центр Маарьямыйза, и выразил надежду, что новая яркая среда будет поддерживать и оживлять процессы лечения, исследований и обучения.

Открылись новые лечебные отделения детской и ушной клиники.
Открылись новые лечебные отделения детской и ушной клиники. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В последующем интервью журналистам президент Алар Карис сказал, что детская больница действительно неизбежно означает и радость, и беспокойство одновременно, потому что с детьми случается всякое.

Президент Эстонской Республики Алар Карис.
Президент Эстонской Республики Алар Карис. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Он вспомнил себя в детстве, когда его отвезли в больницу на улице Ору, потому что он не послушался бабушку и ударился головой о стальной столб. Однако президент также вспомнил, как его собственного ребенка пришлось срочно везти в больницу из-за того, что он выпил целую бутылку лечебного сиропа, который врач прописал старшему брату в качестве жаропонижающего.

Председатель правления клиники Прийт Перенс подсчитал, что то, что сейчас добавляется к Маарьямыйза, должно хотя бы частично быть лучшим и самым высоким уровнем в Эстонии.

Лечение в новых корпусах начнется во второй половине лета.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх