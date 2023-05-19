ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис торжественно открыл новую детскую больницу

Операционная лампа. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Президента и ректора интересовало: пример и опыт каких стран учитывался при заказе медицинского оборудования, потребуется ли в будущем больше больничных работников, были ли конфликты между застройщиком, заказчиком, архитекторами и создателями дизайна интерьеров, сколько новых квадратных метров прибавится к Маарьямыйза с двумя новыми зданиями и так далее.

Направляясь из ушной клиники в новую детскую клинику и увидев на стенах рисунки иллюстратора Марью Таммик Tireli-tareli-tiit, seiklus algab siit, первая леди Сирье Карис воскликнула: «О, как красиво!» Казалось, что это восклицание было спонтанным и очень искренним.

Детское отделение интенсивной терапии. В центре президентская чета. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Первая половина церемонии открытия новых зданий, с выступлениями и небольшим хоровым концертом, прошла в подвале под детской клиникой, где есть автостоянка, которая также построена как убежище. Тоомас Кивастик попросил всех подумать о войне в Украине, заодно пожелав, чтобы это убежище никогда не пришлось использовать.

Президент (в левом углу), другие гости на подземной стоянке. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В своем выступлении президент Алар Карис перефразировал сельского путешественника Тийта Пруула, сказавшего, что только в тумане мы можем понять, зачем нужны маяки.