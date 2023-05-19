Закроют или нет? Глава МВД рассказал, что будет с погранпереходом Койдула

«Я никогда не говорил, что кто-то планирует закрыть этот погранпереход, - сказал Ляэнеметс изданию Lõuna-Eesti Postimees. - Такого плана не было. Но мы хотели бы провести анализ, потому что количество переходов через границу сократилось вдвое по сравнению с доковидным периодом».

О возможном закрытии погранперехода Койдула ранее говорил вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар. В статье, опубликованной 10 мая в Postimees, он пишет, что если десять лет назад через погранпереход Койдула проходило больше людей, чем через погранпереход Лухамаа, то с 2013 года стало наоборот. В 2019 году через Лухамаа проехали 656 055 человек, а через Койдула - 414 913.