Greenpeace признали нежелательной организацией в России

В начале января Русская служба Би-би-си подробно писала о том, с какими трудностями защитники природы сталкивались в военном 2022 году.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева – о том, как российские власти борются с экологами:

«После начала полномасштабного вторжения в Украину государство стало "зачищать" поле любого активизма – это коснулось и сферы экологии.

За 2022 год многие защитники природы, а также экологические организации, подверглись преследованиям по разным поводам и получили статус "иноагентов". К весне 2023 года дело дошло до самых крупных и известных организаций – таких, как WWF, который был объявлен "иноагентом" и "Беллоны", которую российские власти назвали нежелательной организацией. И вот теперь такой же статус получил Greenpeace.

История работы этих трех крупных экологических организаций в России похожа - например, они все начали работать в СССР. Однако ситуация, в которой они оказались к маю 2023 года, отличается.

Директор WWF после того, как организация получила статус "иноагента", говорил в интервью Forbes о том, что продолжит работу. В Telegram-канале фонда появились плашки "Настоящий материал произведен" на видео с каланами и аистятами – но фонд продолжает рассказывать о своих проектах.