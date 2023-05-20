По словам Чернова, находящегося под домашним арестом, подкладывание противотанковой гранаты в его машину было заказано, чтобы заставить его замолчать. Также полиция отобрала у Чернова компьютер и телефон, в которых он хранил данные о том, кому, сколько, и за что платили пожертвованными эстонцами деньгами действующий член Рийгикогу Йоханна-Мария Лехтме («Ээсти 200») и имевший с ней близкие отношения Геннадий Васькив, кукловод коммерческого предприятия IC Constructions и благотворительной организации All For Victory.