«Самое трудное – решиться»: в Нарве создан музей мотоциклов

С 20 на 21 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев - в эту ночь посетить музеи Эстонии можно будет всего за 1 евро. В этом году в Нарве свои двери откроют не только уже известные всем музеи и галереи, но и абсолютно новое, уникальное для Ида-Вирумаа место - Motonurk.
Motonurk - это музей старинных мотоциклов, который появился в Нарве совсем недавно. Идея создания принадлежит отцу и сыну Андрею и Владимиру Лосевым.
«Мы с сыном состоим в клубе любителей техники. Я занимаюсь мотоциклами лет 15, сын - чуть поменьше. У кого-то из членов клуба есть старые мотоциклы, поэтому идея родилась давно. Но только в 2021 году мы купили помещение под музей», - рассказывает Андрей. «Самое трудное было - решиться. Когда начинаешь над этим работать, то уже и не замечаешь, как время летит, но самым сложным в итоге оказалось сделать именно первый шаг», - добавляет Владимир.
Музей пока что закрыт для посетителей, поэтому попасть внутрь можно только по предварительной договоренности. Андрей и Владимир все еще доводят место «до ума» - доделывают ремонт помещения, добавляют экспонаты. Но в целом музей уже готов принять первых гостей, а Ночь музеев станет для него своеобразным дебютом.
В Motonurk представлены довоенные и военные немецкие мотоциклы начиная с 1936 года: например, DKW линейки NZ, а также советские мотоциклы ИЖ. Некоторые из них официально признаны старинными транспортными средствами и имеют соответствующие акты. По словам Андрея, практически все из представленных в музее мотоциклов в хорошем рабочем состоянии. Грубо говоря, ездить на них можно. Почти 90% музейных экспонатов - из личной коллекции Лосевых.
«На реставрацию одного мотоцикла уходит от двух лет в том случае, если у тебя уже есть все необходимые для него детали», - поясняет Андрей. Почти все мотоциклы, представленные в музее, отец и сын реставрировали сами. «На этот, - указывает Андрей на мотоцикл DKW 1939 года, - у меня ушло десять лет».
Мотоциклы и запчасти для них Лосевы покупают в Эстонии - находят у коллекционеров, ездят по другим городам. «Часто бывает, что едешь покупать одно, а находишь совсем другое. У кого-то эти мотоциклы на хуторах и в гаражах стоят. В Эстонии техники старой много потому, что здесь тоже война шла, а после войны у многих эта техника так и осталась», - поясняет Андрей. В послевоенное время мотоциклы были куда более популярным видом транспорта, чем автомобили.
На сегодняшний день у Motonurk большие планы - привести в порядок само помещение, наладить постоянную работу, а еще - продумать интересный и оригинальный маршрут для желающих прокатиться!
«У нас почти все мотоциклы на ходу, но есть те, на которых можно спокойно выехать в любой момент. Нужно просто подумать над хорошей программой катания по городу. Хотелось бы, чтобы это был музей не только в пределах здания», - рассказал Владимир.
Отец и сын ждут всех желающих прикоснуться к кусочку истории в музее, который находится по адресу Вестервалли 17а. А в субботу, во время Ночи музеев, посетить Motonurk можно будет совершенно бесплатно и в любое время с 18.00 до 23.00.