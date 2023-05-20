«Самое трудное – решиться»: в Нарве создан музей мотоциклов

Motonurk - это музей старинных мотоциклов, который появился в Нарве совсем недавно. Идея создания принадлежит отцу и сыну Андрею и Владимиру Лосевым.

«Мы с сыном состоим в клубе любителей техники. Я занимаюсь мотоциклами лет 15, сын - чуть поменьше. У кого-то из членов клуба есть старые мотоциклы, поэтому идея родилась давно. Но только в 2021 году мы купили помещение под музей», - рассказывает Андрей. «Самое трудное было - решиться. Когда начинаешь над этим работать, то уже и не замечаешь, как время летит, но самым сложным в итоге оказалось сделать именно первый шаг», - добавляет Владимир.

Музей мотоциклов Motonurk в Нарве Фото: Postimees

Музей пока что закрыт для посетителей, поэтому попасть внутрь можно только по предварительной договоренности. Андрей и Владимир все еще доводят место «до ума» - доделывают ремонт помещения, добавляют экспонаты. Но в целом музей уже готов принять первых гостей, а Ночь музеев станет для него своеобразным дебютом.

В Motonurk представлены довоенные и военные немецкие мотоциклы начиная с 1936 года: например, DKW линейки NZ, а также советские мотоциклы ИЖ. Некоторые из них официально признаны старинными транспортными средствами и имеют соответствующие акты. По словам Андрея, практически все из представленных в музее мотоциклов в хорошем рабочем состоянии. Грубо говоря, ездить на них можно. Почти 90% музейных экспонатов - из личной коллекции Лосевых.