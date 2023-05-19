«Новости в 7» за 19 мая: что делать при звуке сирен, программа «Ночи музеев», новый павильон в Таллиннском зоопарке и Весенняя выставка в Доме искусства в Ласнамяэ

Сегодня в выпуске:

- В Эстонии стартовала кампания по информированию общественности об опасных ситуациях. Какие каналы оповещения будут задействованы и где установят сеть аварийных сирен - в сюжете нашей съёмочной группы.

- Коротко по стране: новые подробности скандала с НКО «Слава Украины», как проходят учения «Весенний шторм» и куда сбежал лидер партии Koos Олег Иванов.

- Уже завтра, в субботу, 20 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев. Наш корреспондент изучил вопрос и расскажет о программе и участниках этой популярной акции.

- Сегодня в Таллиннском зоопарке состоялось торжественное открытие нового павильона «Тропический дождевой лес». Какие виды растений представлены в экспозиции и какие исчезающие виды животных и птиц смогут увидеть посетители - узнавала наша корреспондент.

- Мировые новости: почему в Ватикане этой ночью была стрельба, из-за чего Нью-Йорк уходит под воду и к какому катаклизму готовится Южная Европа этим летом.

- До 22 июня в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства открыта бесплатная Весенняя выставка, экспонаты которой посвящены серьезным проблемам общества. Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы.