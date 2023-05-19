Россия объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда

Фотография Хана сегодня появилась в базе данных МВД России. В описании указано, что он родился 30 марта 1970 года в Эдинбурге, Шотландия. Причина объявления в розыск не разглашается.

В марте Россия возбудила уголовное дело против Хана, когда МУС выдал ордер на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей.

Суд также выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

В марте Следственный комитет России заявил, что в отношении Хана возбуждено уголовное дело «за уголовное преследование предположительно невиновного человека».

Хан также находился под следствием в связи с якобы планированием нападения на «представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».

По данным Киева, более 16 000 украинских детей были депортированы в Россию с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля прошлого года.

Россия, не являющаяся членом МУС, считает ордера на арест незаконными.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС «историческим решением, которое начинается с исторической ответственности».