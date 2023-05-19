Оскорбивший экс-министра Марти Куузика комментатор понесет наказание

Интернет-комментарий, принесший компенсацию, был опубликован 30 апреля 2019 года под новостью на портале Delfi, в которой отразилась отставка министра EKRE Марти Куузика. Рене Мёллер, написавший комментарий, назвал Куузика оскорбительным словом и намекнул, что он лжец и избивает жену.

Суд удовлетворил иск Марти Куузика к Рене Мёллеру в связи с публикацией клеветнического высказывания в разделе комментариев к статьям интернет-издания и присудил 750 евро в качестве компенсации морального вреда по справедливому усмотрению суда. Ответчик также взял на себя процессуальные издержки истца, сообщил Postimees пресс-секретарь Харьюского уездного суда.

Суд признал, что публикация пренебрежительных и порочащих отзывов о другом человеке является нарушением закона, в публикации комментария не было необходимости, а суду не были представлены обстоятельства, оправдывающие поступок ответчика.

Куузик просил присудить компенсацию по справедливому усмотрению суда. Суд учел, с одной стороны, что комментарий наносит ущерб репутации Куузика, унизителен и неуместен.

На размер ущерба также повлияло то, что ответчик не выразил раскаяния в причинении неправомерного вреда истцу в ходе судебного разбирательства, а также не извинился и не понял недопустимости своего поступка.

Весной 2019 года Марти Куузик подал в отставку с поста министра внешней торговли и информационных технологий менее чем через сутки после своего назначения, так как в прессе начали распространяться новости о его предполагаемых делах о домашнем насилии.