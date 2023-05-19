Питьевая вода в Курессааре чиста, но некоторым потребителям придется самим проводить анализы

Последние результаты исследований проб воды подтвердили, что водопроводная вода в Курессааре свободна от вредных для здоровья бактерий и в районе улицы Пикк в Старом городе, но, несмотря на это, городские предприятия общепита перед началом работы должны проводить анализ воды.
Об этом BNS сообщила заведующая отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт, отметив, что отдельные источники загрязнения могут еще оказаться на границах участков недвижимости и в водопроводных трубах внутри домов. Альбрехт напомнила, что единственный способ окончательно избавиться от загрязнения – как следует промыть трубы основательным сливом воды.
«И в домах, и в учреждениях необходимо проследить за тем, чтобы была проведена тщательная прочистка водопроводных труб. В дополнение к сливу воды из труб также необходимо прочистить фильтры для воды и другое водное оборудование, такое как бойлеры с горячей водой», – пояснила Альбрехт.
Она добавила, что особое внимание стоит уделить и бытовой технике, подключенной к водопроводу: кулерам для воды, кофеваркам, льдогенераторам и так далее.
По вопросам проведения анализов питьевой жители и учреждения могут обращаться в уполномоченный на государственном уровне отдел LABRIS в Курессааре.
LABRIS принимает пробы пищевых продуктов и воды в будние дни с 8:00 до 15:30 и по пятницам с 8:00 до 13:00. Емкости, необходимые для взятия проб, также можно получить в LABRIS.