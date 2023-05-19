КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Взлет и падение Йоханны-Марии Лехтме

Решение Postimees присвоить Лехтме звание человека года было основано на убеждении, что это звание присуждается человеку, который каким-то образом отличился своей деятельностью в Эстонии. Учитывая нынешнюю войну в Украине, была необходима связь этого звания с помощью украинцам. Нет сомнений в том, что действия Лехтме вдохновили многих эстонцев на пожертвования украинцам.

Но теперь это доверие исчезло, и именно по этой причине Postimees решил лишить Лехтме звания человека года. Деятельность Лехтме увлекла многих в свое время, создавая благоприятный фон для помощи Украине. Postimees планирует в будущем присвоить звание человека года, но, конечно, случай с Лехтме заставит нас быть более осторожными, чем раньше.

Частично причина лишения звания заключается еще и в том, что сама Лехтме не смогла и не захотела объяснить общественности причины своих действий. Обвинения, прозвучавшие в прессе, росли как снежный ком, и стало ясно, что с таким бременем продолжать работу в Рийгикогу практически невозможно.

Тем более странно слышать комментарии «Ээсти 200», которые бросились защищать Лехтме, согласно которым ее уход из парламента был каким-то героическим поступком. Такая позиция хорошо характеризует политическую культуру Эстонии, позволившей уличенным в сомнительных поступках министрам попасть в Рийгикогу. Тот факт, что придется покинуть Рийгикогу, казался почти немыслимым.