КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Взлет и падение Йоханны-Марии Лехтме

Решение Postimees присвоить Лехтме звание человека года было основано на убеждении, что это звание присуждается человеку, который каким-то образом отличился своей деятельностью в Эстонии. Учитывая нынешнюю войну в Украине, была необходима связь этого звания с помощью украинцам. Нет сомнений в том, что действия Лехтме вдохновили многих эстонцев на пожертвования украинцам.
Но теперь это доверие исчезло, и именно по этой причине Postimees решил лишить Лехтме звания человека года. Деятельность Лехтме увлекла многих в свое время, создавая благоприятный фон для помощи Украине. Postimees планирует в будущем присвоить звание человека года, но, конечно, случай с Лехтме заставит нас быть более осторожными, чем раньше.
Частично причина лишения звания заключается еще и в том, что сама Лехтме не смогла и не захотела объяснить общественности причины своих действий. Обвинения, прозвучавшие в прессе, росли как снежный ком, и стало ясно, что с таким бременем продолжать работу в Рийгикогу практически невозможно.
Тем более странно слышать комментарии «Ээсти 200», которые бросились защищать Лехтме, согласно которым ее уход из парламента был каким-то героическим поступком. Такая позиция хорошо характеризует политическую культуру Эстонии, позволившей уличенным в сомнительных поступках министрам попасть в Рийгикогу. Тот факт, что придется покинуть Рийгикогу, казался почти немыслимым.
На самом деле Рийгикогу для «Ээсти 200» полезен без Лехтме. Чем быстрее партия сможет дистанцироваться от связи с Лехтме, тем выше ее шансы на выживание до следующих выборов. Однако понятно, что пятно уже на партии и когда, например, министр иностранных дел той же партии Маргус Цахкна говорит об Украине, большинство людей вспоминают Лехтме. Но все это не означает, что Эстония должна отказаться от своей официальной внешнеполитической линии прямой помощи Украине, а также дипломатической поддержки Украины в международных организациях.