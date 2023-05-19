ВИДЕО ⟩ Жестоко избивший собаку житель Ласнамяэ отказался отдать животное, полиция применила силу

На кадрах видеоролика, в котором разворачивается очень жестокое избиение крошечной собачки, видно, что судя по всему, житель одного из муниципальных домов на улице Раадику Роман Бурмейстер вышел погулять с собакой. Когда он зашел в подъезд, на видео было видно, будто собака уже боялась, держалась подальше от него и прижималась к полу. В какой-то момент Бурмейстер схватил животное за голову и швырнул в стеклянную дверь. Этого оказалось недостаточно, и садист продолжил с грубой силой бить собаку металлическим предметом. Убегая, испуганная собака избежала последнего удара ногой.

Видео: избиение собаки на улице Раадику (осторожно, жестокие кадры)

Эстонским союзом защиты животных было решено, что животное больше не может оставаться с таким хозяином, после чего была организована спасательная операция с участием чиновника Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлесом Каупом и передачей Reporter. Роман Бурмейстер отказывался отдавать собаку и лишь через два с половиной часа спасательных работ с участием четырех экипажей и 10 полицейских собака попала в руки зоозащитников.

Позднее, по данным Эстонского союза защиты животных, в клинике было выявлено пятикратное увеличение показателей печени у собаки, что обычно бывает при травме органа. Кроме того, собака хромала на заднюю ногу и не опускала ее. Также она не могла свободно сидеть, и испытывала боль от прикосновения к спине.

На сегодняшний день союз подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, оснований для которого, по мнению организации, должно быть более чем достаточно. На данный момент собака находится в приюте, где получает обезболивающие, много угощений и заботы.

Эстонский союз защиты животных выражает благодарность сообщившему о жестоком избиении собаки ребенку и человеку, который снял с камеры видеонаблюдения видео с избиением.

По словам самого Романа Бурмейстера, собака содержалась в хороших условиях, заботе и любви, а иногда ее даже баловали.