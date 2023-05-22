ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Закон об однополых браках: «прижмем всех» или «надо защитить»?

Александр Журавлев, творческий работник (Кохтла-Ярве)

Александр Журавлев. Фото: Денис Антонов

- Каково ваше отношение к Закону об однополых браках, уравнивающего их с традиционными браками?

- Сейчас уже отношусь нейтрально к этой теме. Я считаю, что мы упустили время, когда можно было противостоять этому и не давать набирать обороты этому движению. Теперь поздно. Мне кажется, что сейчас мы видим, как идеи однополых браков оборачиваются пропагандой ЛГБТ-сообщества. Это мешает.

- Мешает как: подрывает общественную мораль или национальные интересы?

- Причем тут национальные интересы? Тут интересы человеческие. Жаль, что Эстония не смогла заявить о своем мнении в этом вопросе. Сейчас, к сожалению, мы идем в общем потоке политики Евросоюза, и это набирает обороты. Чем может это закончится, я не знаю, но конфликт может быть.

- Конфликт между кем и кем?

- Между ЛГБТ-сообществом и обычными людьми. Все это идет по восходящей дуге, и куда она упрется, во что - кто знает? Либо они вконец оборзеют, у нас терпение кончится, и мы их прижмем, либо они растворятся в своей частной жизни и станут незаметным элементом нашего общества.

Наталья Реутова, диспетчер (Таллинн)

Наталья Реутова. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?