ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Закон об однополых браках: «прижмем всех» или «надо защитить»?

Двое взрослых могут вступить в брак независимо от пола и на законных основаниях считаться супружеской парой. Это может стать реальностью благодаря законопроекту о поправках к Закону о семье, который призван установить равенство браков и обеспечить выполнение Закона о совместном проживании. Готово ли общество считать однополый брак семьей и нужны ли такие поправки, Rus.Postimees расспросил жителей Эстонии.
По данным Центра по правам человека, жители Эстонии стали больше поддерживать идею равенства браков. Правительство сообщает, что Закон, призванный установить это равенство и обеспечить выполнение Закона о совместном проживании, вступит в силу с 1 января 2024 года.
Виктория Гайдочук, дизайнер (Таллинн)
- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?
- Конечно. Никакой разницы нет. Этим людям тоже нужно решать вопросы собственности, личной ответственности во время совместного проживания и другие юридические и бытовые проблемы. И еще этот закон необходим, чтобы наконец-то перестать делать из этой темы болевую точку какую-то.
- Вы считаете, что со стороны общества тема однополых браков имеет болезненную реакцию?
- Отчасти да. Но это у некоторых граждан. А мы уже, мне кажется, достигли достаточно высокого уровня культуры, чтобы большинство относилось к этой теме спокойно. У нас все равны, у нас все имеют равные права, надо и браки уравнять. Это логично. Такой закон никаким образом не повлияет на выбор ориентации, например у подростков. И потом, давайте помнить, что мы говорим о правах людей, а не о том, что нравится или не нравится.
Лембит Хусс, железнодорожник (Тапа)
- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?
Не знаю. Мне не по душе это все. Нашему обществу это не нужно, лишнее. Вот с точки зрения морали нам это чуждо.
- А как же быть со свободами и правами человека?
- Ну, это пожалуйста. Я вообще считаю, что в мире все от бога, и такие отношения в природе имеют место. Но лично мне они не по душе. А такой закон добавит этим людям легитимности, как бы оправдает их отношения, а это уже лишнее. Пусть тихо живут сами по себе и не нарушают наши моральные устои. Выносить это на обозрение неправильно. Это нездоровое поведение людей – однополые отношения.
- Вы считаете, что принятие такого закона нарушит моральные устои нашего общества?
- Не только моральные устои, это способно разрушить наше национальное единство. Таких, как я меньше, чем тех, кто против этих однополых сожительств. Уже разделенность. И это продвигает Евросоюз, а нам лень сказать свое «нет». Стирается самостоятельность Эстонии. Тут надо говорить о национальной безопасности больше, чем о морали.
Светлана Радашевская, филолог (Таллинн)
- Каково ваше отношение к Закону об однополых браках, уравнивающего их с традиционными браками?
- Я положительно отношусь к этому. Давно пора принять такой закон, который бы помог регулировать права однополых союзов или браков в государстве. Мы живем в цивилизованном мире, в Европе. Давно все привыкли и относятся к таким явлением с пониманием.
- Можно поставить знак равенства между браком и семейным союзом?
- Затрудняюсь ответить. Здесь вопрос юридический. Это лежит в области прав человека, так что с правовой точки зрения надо оценивать. Я считаю, пора это узаконить, их надо защитить.
Александр Журавлев, творческий работник (Кохтла-Ярве)
- Каково ваше отношение к Закону об однополых браках, уравнивающего их с традиционными браками?
- Сейчас уже отношусь нейтрально к этой теме. Я считаю, что мы упустили время, когда можно было противостоять этому и не давать набирать обороты этому движению. Теперь поздно. Мне кажется, что сейчас мы видим, как идеи однополых браков оборачиваются пропагандой ЛГБТ-сообщества. Это мешает.
- Мешает как: подрывает общественную мораль или национальные интересы?
- Причем тут национальные интересы? Тут интересы человеческие. Жаль, что Эстония не смогла заявить о своем мнении в этом вопросе. Сейчас, к сожалению, мы идем в общем потоке политики Евросоюза, и это набирает обороты. Чем может это закончится, я не знаю, но конфликт может быть.
- Конфликт между кем и кем?
- Между ЛГБТ-сообществом и обычными людьми. Все это идет по восходящей дуге, и куда она упрется, во что - кто знает? Либо они вконец оборзеют, у нас терпение кончится, и мы их прижмем, либо они растворятся в своей частной жизни и станут незаметным элементом нашего общества.
Наталья Реутова, диспетчер (Таллинн)
- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?
Еще как нужно. Если бы им дали такой закон десять лет назад, то сейчас бы мы и не вспоминали ни о каких ЛГБТ. Людям надо дать возможность нормально жить, решать свои вопросы в рамках судов, законодательства, как всем людям. Вот чего они ходят с флагами? Они же требуют признания. Так признайте их и пусть себе живут тихо и мирно. Кому они нужны с их идеями? Самим себе.
- Можно поставить знак равенства между браком и семейным союзом?
Кому хочется, пусть ставит. У нас свободная страна. Я другого мнения. Если все в рамках закона, никто никому не мешает, значит порядок. Вот закон для этого и нужен.
Иллар Хямарик, инженер (Рапла)
- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?
- Для меня это область прав человека. Каждый может жить так, как считает нужным. Каждый имеет право жить по своей воле. Я считаю, что если людям любого пола хочется узаконить свою совместную жизнь, то государство должно предоставлять такую возможность. Такие союзы должны быть законны.
- Можно поставить знак равенства между браком и семейным союзом?
- Я живу в браке 40 лет. Не думаю, что можно поставить знак равенства, но и идти на поводу страхов некоторых людей, живущих прошлым, не стоит. Закон о равноправии браков не мешает нашим национальным ценностям, он защищает права людей. При этом я хотел бы называть вещи своими именами. Такой союз не является для меня семьей в обычном понимании.
Кирилл Бирюков, философ (Таллинн)
- Каково ваше отношение к Закону об однополых браках, уравнивающего их с традиционными браками?
- Отрицательное. Я христианин, и для меня это ненормальное состояние - однополые браки. Ни о каком равенстве даже между мужчиной и женщиной быть речи не может. Женщина слуга мужчине во всех культурах. Тем более нельзя ставить знак равенства, да еще принимать закон об этом между традиционным браком и однополым сожительством. Это против природы человека.
- А как же быть со свободами и правами человека?
Давайте начнем с самого начала. У нас не все равны, а потому и права человека - это большой вопрос в Эстонии. Женщины у нас получают зарплату меньшую, чем мужчина, работая на одной и той же позиции. Так? Серый паспорт и красный паспорт тоже демонстрируют неравенство. Так? Языковой барьер и возможность получать лучшую работу и лучшее образование в зависимости от национальности тоже не говорит о равенстве. Можно долго перечислять, так? С чего тогда я должен сейчас думать о соблюдении прав человека в вопросе однополых браков? Давайте начнем с малого - института негражданства. А потом я подумаю о ЛГБТ-активистах.
Наталья Смирнова, педагог (Кохтла-Ярве)
- Нужно ли узаконить право двух взрослых вступить в брак независимо от пола?
Лично я не против. Закон – это всегда порядок и ответственность в любом деле. Не хотелось бы видеть в этом пропаганду, такое показное. ЛГБТ-культура существует и может существовать, но она не должна быть сильно заметной. Я не хочу, чтобы идеи ЛГБТ были агрессивно разрекламированы через такой закон. Это вопрос личной жизни, это не общественная площадка.
- Вам кажется, что Закон об однополых браках лежит в области личной жизни, а не является частью защиты прав человека?
- Я не задумывалась с этой точки зрения. Мне трудно ответить. Все же я считаю, что это не общественное поле, скорее, это частная жизнь. Это вопросы собственности и юридической защиты, а не прав человека.
Комментарий автора
Согласно исследованиям Центра по правам человека, впервые гомосексуальность признали приемлемой больше половины респондентов (53%) в 2021 году. Число жителей Эстонии, которые считают, что гомосексуальность приемлема, возросло на 12% по сравнению с 2017 годом. Лидерами толерантности являются эстоноязычные респонденты: число тех, кто считает гомосексуальность приемлемой составляет 61%. Среди иноязычного населения - всего 38%. Наиболее спокойно к ЛГБТ относятся люди в возрасте от 15 до 19 лет. 73% из них считают, что гомосексуальность – естественный элемент общественной жизни.
На электронном заседании 15 мая правительство приняло поправки к законопроекту в Закон о семье, устанавливающие равенство браков независимо от пола, и обеспечивающие выполнение Закона о совместном проживании. Если законопроект будет принят депутатами парламента, то, согласно новым поправкам, появляется возможность не только заключить договор о совместном проживании, но и осуществить переход от совместного проживания к браку по упрощенной процедуре.
Изменения затронут вопросы прав и обязанностей, вытекающих из Закона о совместном проживании, и уточняют положение о происхождении в Законе о семье в отношении права усыновления однополых пар.
Также предусмотрен механизм внесения регистрационных записей и гарантируется, что некоторые права супругов в браке будут распространены на зарегистрированных партнеров, находящихся в совместном проживании.
Права и обязанности, существующие в рамках договора о совместном проживании, остаются прежними по сравнению с действующим законодательством. Согласно этим нормам, зарегистрированный партнер имеет право усыновить только ребенка своего зарегистрированного партнера.
Зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, и право на субсидии и пособия. Пары, находящиеся в совместном проживании, имеют возможность перехода к браку в упрощенном порядке.
Сегодня в Эстонии тысячи пар проживают в незарегистрированных отношениях, более 50% детей рождаются в таких семьях. По данным переписи населения, в однополых семьях проживают более 400 детей.