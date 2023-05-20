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Зажало ногу: в Таллинне автобус протащил застрявшую в дверях пассажирку

rus.postimees.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В пятницу, 19 мая, в Таллинне с участием автобусов произошло два ДТП, в каждом из которых пострадала пожилая пассажирка.

В 10.36 у дома на бульваре Сыпрузе, 246 на остановке «Лийваку» из автобуса MAN Lions City LE, за рулем которого был 62-летний мужчина, выходила 75-летняя пассажирка. Нога пассажирки застряла между дверьми автобуса, а поскольку автобус начал движение, пассажирка упала на проезжую часть между автобусом и тротуаром. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 15.13 поступило сообщение о ДТП у дома на Сомпа-теэ,2, где 70-летний водитель на автобусе Solaris Urbino 18 CNG совершал поворот и резко затормозил, чтобы избежать столкновения с пересекавшим проезжую часть велосипедистом. В результате торможения в автобусе упала 72-летняя пассажирка. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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