Зажало ногу: в Таллинне автобус протащил застрявшую в дверях пассажирку

В 10.36 у дома на бульваре Сыпрузе, 246 на остановке «Лийваку» из автобуса MAN Lions City LE, за рулем которого был 62-летний мужчина, выходила 75-летняя пассажирка. Нога пассажирки застряла между дверьми автобуса, а поскольку автобус начал движение, пассажирка упала на проезжую часть между автобусом и тротуаром. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.