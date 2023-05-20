Фото ⟩ Пожилая женщина спровоцировала ДТП

Попавшая в аварию женщина на месте происшествия объяснила Järva Teataja, что она ехала по шоссе Пярну-Раквере в сторону Пярну, когда перед ней на главную дорогу со стороны района Йооди выехал автомобиль Volkswagen. «Я тормозила и пыталась избежать столкновения, но это все равно не помогало», - сказала водитель Mercedes.

Она пояснила, что за рулем Volkswagen, ставшего причиной аварии, находилась пожилая женщина, которая сказала, что не заметила двигавшийся по главной дороге Mercedes.