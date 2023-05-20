Ущерб в 900 евро: инцидент во дворе школы расследует прокуратура

Со двора пярнуской школы Май украли сумку с теннисным инвентарем, в которой находились товары разных марок: три ракетки, спортивная одежда и немного продуктов. Ущерб достигает более 900 евро.

Для расследования инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по статье о краже. За завладение чужим движимым имуществом в целях незаконного присвоения признанного виновным ждет штраф или лишение свободы на срок до трех лет.