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Ущерб в 900 евро: инцидент во дворе школы расследует прокуратура

rus.postimees.ee
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У пярнуской школы была совершена кража.
У пярнуской школы была совершена кража. Фото: Urmas Luik

В четверг, 18 мая, в полицию поступило сообщение о краже на территории пярнуской школы.

Со двора пярнуской школы Май украли сумку с теннисным инвентарем, в которой находились товары разных марок: три ракетки, спортивная одежда и немного продуктов. Ущерб достигает более 900 евро.

Для расследования инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по статье о краже. За завладение чужим движимым имуществом в целях незаконного присвоения признанного виновным ждет штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Уловом вора стала спортивная сумка с теннисным инвентарем.
Уловом вора стала спортивная сумка с теннисным инвентарем. Фото: Kristjan Teedema/Postimees
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