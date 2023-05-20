Жители дома попечения мечтают начать самостоятельную жизнь

«12 май закончили. Начали 9 марта».

Я выясняю, какая еда была приготовлена во время учебы.

«На большой кухне я готовил картошку, рыбную запеканку. Готовили всевозможную еду», – отвечает Индрек. Он вдруг становится немного застенчивым. Поначалу много не говорит, потом не сдерживается, как объясняет персонал учреждения.

Что еще нужно будет делать во время учебы?

«Сделаем праздничный стол на сто человек. Для мероприятия», – отвечает Индрек.

Сёэт не жалеет добрых слов. «Мальчики были очень самостоятельными. Они поехали отсюда в Тырва на автобусе. Из Тырва пешком на окраину города к нашему дому на улице Раба. Обратно тоже. Прогулов у Индрека не было. Ответственность была очевидна, – сказала она. – Наши жители очень ответственные. Как только они что-то выучили, выполняют это пунктуально. Единственное, что им трудно справляться с новой ситуацией. Там им нужна поддержка».

Я выясняю дальнейшие планы Индрека относительно готовки. Он отвечает, что в будущем также хотел бы попробовать себя в профессии слесаря ​​по ремонту автомобилей. Опыт работы с техникой можно получить в магазине велосипедов в Пыльтсамаа.

«Посмотрим, что принесет будущее, – говорит Сёэт. – Вообще-то он вполне мог справиться с подсобной работой на большой кухне. Но, к сожалению, таких предложений работы в местном сообществе нет. Имеется страх нанимать на работу людей с особыми психическими потребностями».

Житель дома Валга Яама Индрек Хансен при общении с журналистом получил моральную поддержку от руководителя команды Эне-Аэт Сёэт. Фото: Tiit Loim

Сложности на рынке труда