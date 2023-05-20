Жители дома попечения мечтают начать самостоятельную жизнь

Проживающий в Валга Индрек Хансен учится на помощника повара в Центре профессионального обучения Валгамаа, а также подумывает о том, чтобы стать слесарем по ремонту автомобилей. Однако у него есть одно большее желание: однажды начать самостоятельную жизнь со своей девушкой.
Прибыв в дом для людей с особыми психическими потребностями AS Hoolekandeteenused, расположенный на Яама-пуйестеэ, группа мужчин была занята монтажом теплицы. Когда я спрашиваю, где могу найти Индрека, оказывается, что молодой человек, который с энтузиазмом пришел меня поприветствовать, и есть Индрек.
Часто возникает ненужный страх перед людьми с особыми психическими потребностями. Индрек может быть примером того, что такая особая потребность не всегда является непреодолимым препятствием для выживания в быту. Он участвует в курсах помощников повара в Центре профессионального обучения Валгамаа, где только что завершил защиту стажировки.
«Индрек прибыл к нам из дома Пыльтсамаа, до этого он был в доме Выйзику. В Пыльтсамаа есть похожий дом с такой же кухней. Индрек уже там помогал на кухне», – говорит руководитель команды Тырва и Валга Яама AS Hoolekandeteenused Эне-Аэт Сёэт.
Праздничный стол на сто человек
«Когда к нам пришел Индрек, он сразу хотел оказаться на кухне. Он там всячески помогал, его же можно было оставить охранять сковородку на плите. Потом нам поступило предложение о курсах помощников повара. Мы начали с трех студентов. Индрек и еще один житель дома, Маргус, самые настойчивые. Они прошли первичную большую теоретическую часть, затем, когда они смогли заняться практическими делами на кухне, стало интереснее», – добавляет Сёэт.
«Они проходили практику в доме Тырва», – объясняет она. «Как долго вы там практиковались?» – спрашивает она у Индрека.
«12 май закончили. Начали 9 марта».
Я выясняю, какая еда была приготовлена во время учебы.
«На большой кухне я готовил картошку, рыбную запеканку. Готовили всевозможную еду», – отвечает Индрек. Он вдруг становится немного застенчивым. Поначалу много не говорит, потом не сдерживается, как объясняет персонал учреждения.
Что еще нужно будет делать во время учебы?
«Сделаем праздничный стол на сто человек. Для мероприятия», – отвечает Индрек.
Сёэт не жалеет добрых слов. «Мальчики были очень самостоятельными. Они поехали отсюда в Тырва на автобусе. Из Тырва пешком на окраину города к нашему дому на улице Раба. Обратно тоже. Прогулов у Индрека не было. Ответственность была очевидна, – сказала она. – Наши жители очень ответственные. Как только они что-то выучили, выполняют это пунктуально. Единственное, что им трудно справляться с новой ситуацией. Там им нужна поддержка».
Я выясняю дальнейшие планы Индрека относительно готовки. Он отвечает, что в будущем также хотел бы попробовать себя в профессии слесаря по ремонту автомобилей. Опыт работы с техникой можно получить в магазине велосипедов в Пыльтсамаа.
«Посмотрим, что принесет будущее, – говорит Сёэт. – Вообще-то он вполне мог справиться с подсобной работой на большой кухне. Но, к сожалению, таких предложений работы в местном сообществе нет. Имеется страх нанимать на работу людей с особыми психическими потребностями».
Сложности на рынке труда
С открытым рынком труда все так, как оно есть, – говорит руководитель команды. – Однако один наш житель устроился на неполный рабочий день дворником. Фонд Hea Hoog также предлагает работу нашим жителям».
Дом Яама был открыт прошлым летом. Пока кажется, что жителям города Валга есть чем заняться. «Я гуляю по городу один», – приводит пример Индрек.
«Ходишь к девушке», — добавляет Сёэт. Индрек нашел девушку именно в школе.
«Вы часто ходите на концерты, мероприятия, в музеи», – добавляет Сёэт.
«Пойдем смотреть Стефани», – признается сам Индрек. «На концерт в Йыекяэру?» – спрашивает Сёэт.
«В Иванов день».
Руководитель команды признается, что жильцы иногда лучше осведомлены о том, что происходит вокруг, чем она сама. «Один клиент нашел интересное занятие в культурном центре Валга в актерском кружке», – добавляет она.
Я выясняю места, где откуда корни Индрека. Выясняется, что мужчина из Тарту. Потом какое-то время жил в Валга, затем в Эраствере, Выйзике, Пыльтсамаа, а теперь снова в Валга.
«Ты останешься здесь», – улыбается Сёэт.
«Не останусь!» – смеется Индрек.
«Куда же ты тогда пойдешь?»
«Я перееду к девушке».
«У Индрека есть мечта, – говорит Сёэт. – Что они смогут справляться с девушкой самостоятельно, хорошо жить. Попробовать самостоятельную жизнь, конечно, при поддержке опекуна и матери девочки», – добавляет она.
«Это долгий путь, мы говорили об этом», – обращается руководитель команды к Индреку. «У наших людей есть мечты, и они сбываются. Мы учимся создавать и поддерживать отношения. Это же не так просто, поддерживать отношения?» – снова спрашивает она Индрека.
«Седьмой месяц идет», – кивает он в ответ.