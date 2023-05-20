Латвийский доброволец потерял в Украине обе ноги

По информации портала, Улдис Волмарс - в прошлом профессиональный спортсмен. Впервые он отправился воевать в Украину в марте 2022 года. Он находился на Яворовском полигоне в составе международного батальона, когда тот подвергся бомбардировке.

Позднее он принимал участие в освобождении от российских войск города Ирпень, на некоторое время вернулся в Латвию, но позже снова поехал в Украину - на этот раз на фронт в Николаевской области. Там Улдис и получил ранение ног. По его словам, их отправили на задание по освобождению водяной станции, когда отряд подвергся бомбардировке. В результате пятичасового обстрела осколки кассетного снаряда перебили вены в ноге латвийского добровольца.

Сообщается, что сперва Улдис был помещен в военный госпиталь, но там не было возможности прооперировать вены. Операцию ему сделали в другой больнице, однако она прошла неудачно. Уже дома в Латвии медики провели повторную операцию, но началась гангрена, и он потерял одну из ног.

Через полтора месяца гангрена началась и на другой конечности, в результате чего ампутировать пришлось и ее. По словам добровольца, сейчас он учится жить заново, но все еще планирует вернуться в Украину, чтобы работать тренером.

Улдис не скрывает, что со временем ему придется просить помощи у населения, так как протезы для ног очень дорогие, таких денег у него нет.

Улдис - первый известный Латвийскому радио латвийский солдат-доброволец в Украине, который получил такие тяжелые ранения. Известно, что всего с начала полномасштабного вторжения России к защитникам Украины присоединились около 20 человек, но это число непостоянно и не все из них воюют на фронте.

Представитель национальных вооруженных сил (NBS) пояснил LSM, что Латвия не ведет счет латвийских солдат-добровольцев, отправившихся воевать в Украину. Закон требует от них зарегистрироваться перед отправкой в горячую точку, но отследить, кто это делает, невозможно.