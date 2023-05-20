Мать троих детей выиграла у банка 2000 евро

Нейссаар обычно не участвует в больших розыгрышах. «Я никогда не выигрывала такую ​​большую сумму, - сказала мать троих детей, для которой стало сюрпризом даже то, что она участвовала в лотерее. - Когда год назад банк начал эту акцию, я слышала об этом один раз, но к настоящему времени уже давно об этом забыла».

Ежемесячно банк возмещает одному клиенту сумму совершенных на его расчетном счете операций в размере до 2000 евро. Чтобы принять участие в кампании, не нужно ничего делать, кроме как платить не менее пяти раз в месяц с помощью банковской дебетовой или кредитной карты.

«Все началось, когда мы искали жилье в Выру. В то время я ждала первого ребенка и поэтому ни один банк не хотел давать нам жилищный кредит. Но банк Coop поверил нам. Сейчас нашему первому ребенку уже восемь лет, второму - семь, а третьему только что исполнился год. Большая часть из 2000 евро, выигранных в ходе кампании, пошла на празднование дня рождения младшенького», - рассказала Нейссаар.

Семья, чтобы отпраздновать день рождения ребенка, арендовала местную игровую комнату и заказала большой торт.

«Мы бы и так отпраздновали день рождения, но без выигранной суммы наш семейный бюджет в следующем месяце точно был бы под большим напряжением», - призналась мать семейства.