Скрытые бюджетники: расходы государства на зарплаты значительно выше опубликованных данных

Суммарная заработная плата всех работников госслужбы по договору, т. е. Работников государственных учреждений и местных самоуправлений, а также контрактников среди спецслужащих, в прошлом году составила 136 460 930 евро. Опубликованные данные о зарплатах чиновников государственной службы показывают, что их общая зарплата в прошлом году составила 295 579 443 евро. Это брутто.

Зарплата контрактников ниже

Средняя основная зарплата контрактников в прошлом году достигла 1795 евро. Для сравнения, средняя общая зарплата государственных служащих составила 2252 евро, что на 457 евро выше, чем у контрактников.

«Зарплаты контрактников всегда были ниже, а фонд оплаты труда меньше, поскольку должности чиновников имеют более высокую квалификацию», - пояснила Харак.

Самый высокий рост зарплаты в прошлом году был для спецслужащих, то есть сотрудников полиции, тюрем, спасательных служб, действующих военнослужащих и других специальных государственных служащих, чья зарплата увеличилась на 14,7 процента до 2180 евро.

Средняя общая зарплата государственных служащих местных самоуправлений составляла 1996 евро. За год она выросла в среднем на 10,5 процента. Однако зарплаты всех мэров и волостных старейшин в их число не входят, поскольку закон не обязывает их представлять, сказала Харак.

Зарплата служащих растет

Средняя суммарная зарплата государственных служащих в прошлом году увеличилась на 9,9 процента. По состоянию на 1 апреля этого года средняя основная зарплата всех государственных служащих составляла уже 2252 евро. Этот 16-процентный рост обусловлен увеличением средней зарплаты сотрудников полиции, спасателей и других специальных служб. Зарплата чиновников местных самоуправлений в этом году выросла на 11 процентов, а заработная плата государственных служащих - на 13 процентов.

Министерство финансов не собирает отдельно по министерствам и подведомственным учреждениям данные по чиновникам и контрактникам, поскольку этого не требует ни один закон.