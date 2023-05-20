Скрытые бюджетники: расходы государства на зарплаты значительно выше опубликованных данных

Помимо госслужащих, в государственных учреждениях работает почти такая же армия трудящихся на основании трудового договора, расходы на зарплату которых остаются в серой зоне, т.е. скрыты от общественности.
В конце апреля Министерство финансов опубликовало данные о зарплате государственных служащих, то есть работников органов государственной власти и местных самоуправлений, а также должностных лиц спецслужб, где поименно были указаны все чиновники и их зарплаты. Однако эта база данных не дает полного обзора расходов на зарплату в государственных учреждениях, поскольку многие наемные работники не включены в нее. Охватывается около пятой части государственных служащих. Помимо госслужащих (публичная служба), в государственных учреждениях работают контрактники, количество которых почти равно количеству госслужащих.
Общая численность работающих на основании трудового договора составляет 75 процентов от общего числа государственных служащих. Это означает, что если первых в прошлом году на зарплате было 6986 человек, то других всего на четверть меньше, или 5238 человек. Кроме них, в прошлом году в штате числилось 10 194 спецслужащих, т. е. полицейских, спасателей, врачей и учителей. Соединяя данные как государства, так и местных самоуправлений, мы получаем в общей сложности 9943 государственных служащих и 7798 контрактников.
По словам руководителя отдела государственного управления и государственной службы Министерства финансов Юлле Харак, в прошлом году фонд оплаты труда государственных служащих и контрактников в госучреждениях был разделен в соотношении 75:25 в пользу государственных служащих. Он также включает заработную плату спецслужащих, т. е. полицейских, спасателей и т. д., но исключает высших государственных служащих, таких как министры и судьи.
Суммарная заработная плата всех работников госслужбы по договору, т. е. Работников государственных учреждений и местных самоуправлений, а также контрактников среди спецслужащих, в прошлом году составила 136 460 930 евро. Опубликованные данные о зарплатах чиновников государственной службы показывают, что их общая зарплата в прошлом году составила 295 579 443 евро. Это брутто.
Зарплата контрактников ниже
Средняя основная зарплата контрактников в прошлом году достигла 1795 евро. Для сравнения, средняя общая зарплата государственных служащих составила 2252 евро, что на 457 евро выше, чем у контрактников.
«Зарплаты контрактников всегда были ниже, а фонд оплаты труда меньше, поскольку должности чиновников имеют более высокую квалификацию», - пояснила Харак.
Самый высокий рост зарплаты в прошлом году был для спецслужащих, то есть сотрудников полиции, тюрем, спасательных служб, действующих военнослужащих и других специальных государственных служащих, чья зарплата увеличилась на 14,7 процента до 2180 евро.
Средняя общая зарплата государственных служащих местных самоуправлений составляла 1996 евро. За год она выросла в среднем на 10,5 процента. Однако зарплаты всех мэров и волостных старейшин в их число не входят, поскольку закон не обязывает их представлять, сказала Харак.
Зарплата служащих растет
Средняя суммарная зарплата государственных служащих в прошлом году увеличилась на 9,9 процента. По состоянию на 1 апреля этого года средняя основная зарплата всех государственных служащих составляла уже 2252 евро. Этот 16-процентный рост обусловлен увеличением средней зарплаты сотрудников полиции, спасателей и других специальных служб. Зарплата чиновников местных самоуправлений в этом году выросла на 11 процентов, а заработная плата государственных служащих - на 13 процентов.
Министерство финансов не собирает отдельно по министерствам и подведомственным учреждениям данные по чиновникам и контрактникам, поскольку этого не требует ни один закон.
На сайте министерства публикуются только данные о зарплате государственных служащих, т.е. государственных и местных органов власти и сотрудников специальных служб. На общественную службу приходится около пятой части всех госслужащих. Учителя, врачи, музейные работники и т. д. остаются в госсекторе, поскольку тоже получают зарплату от государства, но не осуществляет государственную власть. К государственному сектору также относятся государственные и муниципальные компании, фонды и некоммерческие организации. Анализ кадровых и зарплатных показателей всего госсектора Министерство финансов подготовит к осени.