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Яак Мадисон не добился отмены решения о лишении его статуса помощника полицейского

rus.postimees.ee
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Elmo Riig

Депутат Европарламента и вице-председатель EKRE Яак Мадисон не сумел добиться в суде отмены решения о своем исключении из рядов помощников полицейских весной 2021 года, пишет ERR.

В мае вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, по которому приказ об исключении Мадисона из рядов помощников полицейских был признан законным.

В начале марта 2022 года Таллиннский административный суд жалобу Яака Мадисона также не удовлетворил, посчитав, что решение о его исключении из рядов помощников полицейских, принятое в марте 2021 года, было законным. Однако политик оспорил это решение в окружном суде.

Ранее полиция объясняла ERR исключение Яака Мадисона из рядов помощников полицейских тем, что он выражал в эфире веб-передачи на портале Objektiiv точки зрения, которые призывали к правонарушениям.

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