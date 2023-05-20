Яак Мадисон не добился отмены решения о лишении его статуса помощника полицейского

Депутат Европарламента и вице-председатель EKRE Яак Мадисон не сумел добиться в суде отмены решения о своем исключении из рядов помощников полицейских весной 2021 года, пишет ERR.
В мае вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, по которому приказ об исключении Мадисона из рядов помощников полицейских был признан законным.
В начале марта 2022 года Таллиннский административный суд жалобу Яака Мадисона также не удовлетворил, посчитав, что решение о его исключении из рядов помощников полицейских, принятое в марте 2021 года, было законным. Однако политик оспорил это решение в окружном суде.
Ранее полиция объясняла ERR исключение Яака Мадисона из рядов помощников полицейских тем, что он выражал в эфире веб-передачи на портале Objektiiv точки зрения, которые призывали к правонарушениям.