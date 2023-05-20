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Фото и видео ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар

Эйли Арула Лийна Лудвиг
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Сегодня, 20 мая, около 13.45 через район Карлова в Тарту промчались несколько спасательных машин. Если поначалу казалось, что это может быть спасательная демонстрация, связанная с Днями Карлова, то вскоре выяснилось, что пожарные отреагировали на реальный вызов.

Четыре спасательных машины и машина скорой помощи остановились в начале улицы Тяхе у многоквартирного дома: из окон первого этажа валил дым.

Спасатели потушили пожар и начали проветривать квартиру. Пожилой женщине оказали медицинскую помощь, но затем ей позволили вернуться домой. В 14.10 спасатели и скорая помощь покинули место происшествия.

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