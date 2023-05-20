Разведка Эстонии: Кремль боится объявлять вторую волну мобилизации

В России во всю идет вербовочная кампания в армию. Она проводится во избежание еще одной большой волны мобилизации, которая может повлечь недовольство и рост антивоенных настроений, сообщил в своей сводке разведывательный центр Сил обороны Эстонии.
Тяжелые потери вынуждают РФ вербовать новых контрактников. Чтобы перехватить инициативу, россиянам потребуется нарастить численность войск. В последние дни в открытых источниках фигурировала информация, что РФ якобы начала формировать 25-ю общевойсковую армию. Согласно этим сведениями, по крайней мере в Ярославской и Ульяновской областях формируют новые батальоны, которых комплектуют добровольцами; в Тюменской области продолжается вербовка заключенных, а контрактников ищут по всей стране.
Место постоянной дислокации и сроки формирования выше упомянутой 25-й армии пока неясны, но, скорее всего, соединение перебросят на запад. Возможно, ее расквартируют на оккупированных территориях Украины или западных областях РФ. Практически наверняка большая часть завербованных солдат рано или поздно окажется на войне. Вербовочная кампания проводится во избежание еще одной большой волны мобилизации, которая может повлечь недовольство и рост антивоенных настроений.
На этой неделе обе стороны предпринимали атаки локального значения каких-то значимых территориальных приобретений, не говоря о решительных прорывах, они не добились. Наконец, погода благоприятствует наступательным действиям подразделений размером от роты и выше. В ожидании эскалации боевых действий обе стороны проводят перегруппировку, в первую очередь перебрасывая резервы на южное и восточное направления.
Вероятно, что большая часть ранее размещенных на территории Республики Беларусь российских войск отправлена на фронт. Например, украинцы подтверждают, что контингент вооруженных сил Российской Федерации в Белоруссии сократился с 11000 до 2500 человек. Он не способен проводить наступательные операции на Киевском направлении. Россияне создают резервы для парирования ударов ранее не скованных украинских частей.
Наиболее активные боевые действия по-прежнему ведутся в Бахмуте и окрестностях. ВС РФ добились продвижения в городской черте и теперь украинцы контролируют меньше 5 процентов территории населенного пункта. В то же время вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали атаковать на юго-западных и северо-западных окраинах города. В результате они снизили риски замыкания кольца и обезопасили линии снабжения. Как известно, на протяжении многих последних месяцев украинцы готовили запасные позиции, которые преграждают дальнейшее продвижение от Бахмута. Россияне также укрепляют оборону.
ВС РФ подготовили сильные оборонительные позиции на юге в Запорожской области и южной части Донецкой области, в особенности в районе Мелитополя. Вероятнее всего, на этих направлениях россияне ожидают основного удара ВСУ. Поэтому ВС РФ вписали в местность три последовательных линии обороны, каждая из которых состоит из системы траншей с долговременными огневыми точками, прикрытых обширными минными полями и так называемыми «зубами дракона», а также противотанковыми рвами. По идее, эти укрепления должны предотвратить повторение прорыва, похожего на наступление ВСУ в Харьковской области. Вдобавок россияне выстроили круговую оборону вокруг важных городов.
В этой войне обе стороны понесли наибольшие потери в личном составе от огня артиллерии. По заявлению Генерального штаба ВСУ, артиллерийские перестрелки происходят на 850 км фронта. Кроме того, применяются высокоточные средства и дроны. В обозреваемый период обе стороны пытались нарушить снабжение противника. Линии коммуникаций РФ по-прежнему подвергаются диверсионным атакам как в прифронтовой зоне, так и в глубоком тылу.