Разведка Эстонии: Кремль боится объявлять вторую волну мобилизации

Наиболее активные боевые действия по-прежнему ведутся в Бахмуте и окрестностях. ВС РФ добились продвижения в городской черте и теперь украинцы контролируют меньше 5 процентов территории населенного пункта. В то же время вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали атаковать на юго-западных и северо-западных окраинах города. В результате они снизили риски замыкания кольца и обезопасили линии снабжения. Как известно, на протяжении многих последних месяцев украинцы готовили запасные позиции, которые преграждают дальнейшее продвижение от Бахмута. Россияне также укрепляют оборону.

ВС РФ подготовили сильные оборонительные позиции на юге в Запорожской области и южной части Донецкой области, в особенности в районе Мелитополя. Вероятнее всего, на этих направлениях россияне ожидают основного удара ВСУ. Поэтому ВС РФ вписали в местность три последовательных линии обороны, каждая из которых состоит из системы траншей с долговременными огневыми точками, прикрытых обширными минными полями и так называемыми «зубами дракона», а также противотанковыми рвами. По идее, эти укрепления должны предотвратить повторение прорыва, похожего на наступление ВСУ в Харьковской области. Вдобавок россияне выстроили круговую оборону вокруг важных городов.