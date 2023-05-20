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Фото ⟩ Такси с пассажирами вылетело с дороги

rus.postimees.ee
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В субботу, 20 мая, днем ​​в Тюри произошло ДТП, когда на прямом участке внутригородской дороги такси с пассажирами съехало с дороги и завершило поездку между деревьями.

В аварию попал принадлежащий компании, предоставляющей услуги такси в Пайде, автомобиль, в котором, помимо водителя, находились еще два человека. Такси двигалось из Сяревере в сторону Тюри.

Прибывшие на место медики оказали помощь шокированной из-за аварии пассажирке и получившему легкие травмы водителю.

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