В субботу, 20 мая, днем в Тюри произошло ДТП, когда на прямом участке внутригородской дороги такси с пассажирами съехало с дороги и завершило поездку между деревьями.
Фото ⟩ Такси с пассажирами вылетело с дороги
В аварию попал принадлежащий компании, предоставляющей услуги такси в Пайде, автомобиль, в котором, помимо водителя, находились еще два человека. Такси двигалось из Сяревере в сторону Тюри.
Прибывшие на место медики оказали помощь шокированной из-за аварии пассажирке и получившему легкие травмы водителю.