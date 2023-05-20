Прокуратура Латвии применила штраф и общественные работы к трем целителям за оправдание и прославление войны, развязанной Россией в Украине, а также за разжигание межнациональной розни.
Оправдывали военные преступления: латвийские целители оказались разжигателями ненависти и антисемитами
В ходе расследования Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) установила, что руководители организации целителей целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.
Как сообщалось, по делу проходят руководители «DVS Urantija» Скайдрите Алексеева и целитель Вентс Василевскис, а также его сын - блогер Айвис Василевскис.
Руководители организации проповедовали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, в публикациях в социальных сетях и на нескольких специально созданных сайтах.
Также в публичных заявлениях лидеров организации СГБ зафиксировала оправдание преступлений, совершенных против евреев и цыган во время Второй мировой войны, и поддержку антисемитизма.