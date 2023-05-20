Оправдывали военные преступления: латвийские целители оказались разжигателями ненависти и антисемитами

В ходе расследования Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) установила, что руководители организации целителей целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.

Как сообщалось, по делу проходят руководители «DVS Urantija» Скайдрите Алексеева и целитель Вентс Василевскис, а также его сын - блогер Айвис Василевскис.

Руководители организации проповедовали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, в публикациях в социальных сетях и на нескольких специально созданных сайтах.