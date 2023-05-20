Эксперт: не стоит пользоваться просроченным солнцезащитным кремом

По словам Йоозепа Кальюла, уровень УФ-излучения уже сейчас достигает 5-6, этого достаточно для возникновения ожогов кожи при длительном пребывании на открытом воздухе. «После зимы кожа более восприимчива к солнечному излучению, и людям с более чувствительной кожей уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом, когда УФ-индекс поднимается выше 3-4», – отметил Кальюла.

«Большинство потребительских товаров имеют дату "годен до" или "лучший до". Продукты с истекшим сроком годности, как правило, можно безопасно использовать после окончания срока годности, но солнцезащитный крем – один из тех продуктов, к которым это не относится. Срок годности нераспечатанного солнцезащитного крема довольно большой, обычно два-три года, но, в случае уже вскрытой упаковки, действие активных ингредиентов с течением времени снижается, и крем уже не приносит прежней пользы», – сказал Кальюла.

«Остатки солнцезащитного крема, которым Вы пользовались в прошлом сезоне, лучше выбросить или, по крайней мере, критически оценить – если цвет или консистенция изменились, крем стал более водянистым, расслоился или в нём появились комки, им, совершенно точно, не стоит пользоваться», – считает основатель Sumena.