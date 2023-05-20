ВИДЕО ⟩ В Испании разбился истребитель F-18

На территории авиабазы в испанской провинции Сарагоса во время показательного полета потерпел крушение истребитель F-18, принадлежащий воздушным силам страны, сообщает местное издание El Pais.
Летчик успел катапультироваться. Его доставили в больницу с травмами ног, его жизни ничего не угрожает.
An F-18 fighter crashed at Zaragoza Air Base in Spain. The pilot managed to eject. #StandWithUkraine pic.twitter.com/L4bKMS27Rq— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) May 20, 2023
Вред населению также причинен не был, пишет издание.
Причина аварии неизвестна.