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ВИДЕО ⟩ В Испании разбился истребитель F-18

rus.postimees.ee
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В Испании разбился истребитель F-18.
В Испании разбился истребитель F-18. Фото: FabiÃ¡N SimÃ³N

На территории авиабазы в испанской провинции Сарагоса во время показательного полета потерпел крушение истребитель F-18, принадлежащий воздушным силам страны, сообщает местное издание El Pais.

Летчик успел катапультироваться. Его доставили в больницу с травмами ног, его жизни ничего не угрожает.

Вред населению также причинен не был, пишет издание.

Причина аварии неизвестна.

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