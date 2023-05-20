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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оперативные службы отработали ликвидацию последствий авиакатастрофы

Кевин Вольтер
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Учения, организованные скорой помощью Karell в Вяйке-Маарья.
Учения, организованные скорой помощью Karell в Вяйке-Маарья. Фото: Ain Liiva

На учебной площадке Спасательного колледжа в Вяйке-Маарья медики скорой помощи Karell вместе с партнерами из Спасательного департамента и полиции практиковались в ликвидации последствий крупной аварии.

Согласно легенде учений, взлетавший самолет совершил вынужденную посадку в глубине леса, куда можно было попасть только на вездеходах. Всего пострадавших более тридцати, на происшествие отреагировали шесть бригад скорой помощи, четыре спасательных машины и полиция.

В целом оценщики остались довольны увиденным, недостатки были обнаружены прежде всего в управлении мероприятием и потоком информации.

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