ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оперативные службы отработали ликвидацию последствий авиакатастрофы

Согласно легенде учений, взлетавший самолет совершил вынужденную посадку в глубине леса, куда можно было попасть только на вездеходах. Всего пострадавших более тридцати, на происшествие отреагировали шесть бригад скорой помощи, четыре спасательных машины и полиция.