ГАЛЕРЕЯ ⟩ Оперативные службы отработали ликвидацию последствий авиакатастрофы

На учебной площадке Спасательного колледжа в Вяйке-Маарья медики скорой помощи Karell вместе с партнерами из Спасательного департамента и полиции практиковались в ликвидации последствий крупной аварии.
Согласно легенде учений, взлетавший самолет совершил вынужденную посадку в глубине леса, куда можно было попасть только на вездеходах. Всего пострадавших более тридцати, на происшествие отреагировали шесть бригад скорой помощи, четыре спасательных машины и полиция.
В целом оценщики остались довольны увиденным, недостатки были обнаружены прежде всего в управлении мероприятием и потоком информации.