ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии высадились французские десантники

Операция проводилась в рамках учений «Весенний шторм» (Kevadtorm). После завершения переброски войск воздушным способом союзникам предстояло установить контакт с эстонскими подразделениями для проведения совместных действий.

«Мы легко сработались с французами, - отметил военнослужащий срочной службы, командир взвода разведчиков прапорщик Ричард Маттиас Принтс, он в том числе участвовал в планировании высадки и подготовке позиций. - С ними приятно иметь дело, они всегда помогают. Мы тоже готовы оказать им поддержку в рамках наших возможностей».

Эстонские солдаты разведали посадочную площадку для десанта и возможные маршруты для дальнейшего продвижения французских сил. В четверг вечером бойцы роты разведки 1-й пехотной бригады установили контакт с передовой группой французских парашютистов, ознакомив их с тактической обстановкой. «В целом общались по-английски, но я также мог положиться на других своих солдат, которые знают французский. Языкового барьера между нами не было», – добавил прапорщик Принтс, который также ранее изучал французский.

Основная группа парашютистов прибыла из Франции в субботу утром. При этом при подлете к месту высадки транспортные самолеты А400 сопровождали истребители союзников. Волна за волной парашютисты оказывались на земле, после чего пехотинцы искали укрытие в заранее разведанном эстонцами лесу. Операция завершилась в течение 45 минут.

«Десант прошел замечательно. Думаю, что этот день сулит много хорошего, - считает ответственный за разметку места высадки офицер вооруженных сил Франции капитан Тони. - Мы рады, что благодаря "Весеннему шторму" мы можем взаимодействовать с эстонцами и другими нашими союзниками. Все в выигрыше – боеготовность растет».

Учения «Весенний шторм» начались 15 мая. В первые дни подразделения завершили комплектование, а бойцы освежили прежние навыки. Затем началась активная фаза учений, в ходе которой военнослужащие Эстонии и союзников практикуются в ведении боевых действий, в том числе за пределами тренировочных площадок Сил обороны.