Медоносная пчела – символ трудолюбия и сплоченной работы

20 мая – международный день пчел. Медоносная пчела (Аpis melliféra), это символ трудолюбия и сплоченной совместной работы. Но все эти описания и эпитеты подходят не для всех видов пчел. Многие виды этих перепончатокрылых и вовсе являются паразитами и эксплуатируют труд прилежных пчел, добросовестно выполняющих свои обязанности по уходу за потомством.
Жизнь медоносных пчел нелегкая. Рабочая медоносная пчела примеряет на себя разные «профессии» в улье: начиная от уборщицы помещения, няни, строителя, охранника, заканчивая, работой разведчика и сборщика урожая. Все эти «должности» рабочая пчела за свою жизнь занимает, живя в улье и являясь маленькой, но очень важной частью сложного механизма.
Должность охранника в улье довольно серьезная. Ведь врагов, готовых пробраться в улей, хватает.
На вопрос, кто нападает на пчел и ворует мед, казалось бы, самый простой ответ, бурый медведь (Ursus arctos). Неслучайно у него много альтернативных имен – например, на известных эстонских конфетах написано Mesikäpp и изображен медвеженок.
Но при этом не только самый крупный хищник нашей страны совершает грабеж и ворует мед. На пчелиные ульи могут нападать и бабочки. Самые известные грабители меда – это крупные бабочки с очень интересным названием – бражник мертвая голова (Acherontia atropos). При этом бабочка является перелетной, и в Эстонии они не проживают.
Такой вид встречается в Африке и в Южной части Европы и к нам такие бабочки прилетают не так часто по сравнению с некоторыми другими перелетными бабочками. Но если благоприятные течения воздушных масс помогут бабочки попасть к нам в страну, то случается это обычно в июне. Бабочки откладывают яйца на наш картофель и желтоватых гусениц с серыми полосками и крапинками можно увидеть на картофельном поле. Когда же из куколки выходит бабочка, то узор бабочки поражает воображение, поскольку в узоре бабочке есть рисунок, напоминающий череп.
Бабочка выделят специальные усыпляющие бдительность пчел химические вещества, проводится настоящая химическая атака. И самое необычное то, что эта бабочка способна издавать звуки, что тоже помогает ей в грабеже. И ночью бабочки пробираются в улья к пчелам и своим небольшим, всего в несколько сантиметров, хоботком, протыкают соты и напиваются меда.
Но урон от бражника все же не настолько велик, если сравнивать с другим врагом пчел - бабочкой большой восковой молью (GalleriaMellonella), появление которой не сулит для пчел ничего хорошего и может привести к гибели улья.
Опасна не сама бабочка, а гусеницы, которые с аппетитом поедают восковые соты. Избавиться от таких гусениц очень не просто, и один из эффективных способов – механически их собирать. Причем интересно и то, что некоторые люди таких бабочек специально разводят, поскольку продукты жизнедеятельность бабочек, способных усваивать и переваривать воск, влияют благотворно на организм. Но для самих пчел соседство с такой бабочкой крайне опасно.
Помимо чешуекрылых в ульях могут встречаться и другие членистоногие. Например, разные виды клещей. Одни из них могут быть паразитами и причинять вред, а другие настоящими друзьями пчел, поедая плесневые грибы, которые иногда могут появляться в улье. Среди всех «специальностей» рабочих пчел, одна из самых ответственных – быть хорошим охранником, и не пропускать в улей непрошенных гостей.