Медоносная пчела – символ трудолюбия и сплоченной работы

Жизнь медоносных пчел нелегкая. Рабочая медоносная пчела примеряет на себя разные «профессии» в улье: начиная от уборщицы помещения, няни, строителя, охранника, заканчивая, работой разведчика и сборщика урожая. Все эти «должности» рабочая пчела за свою жизнь занимает, живя в улье и являясь маленькой, но очень важной частью сложного механизма.

Должность охранника в улье довольно серьезная. Ведь врагов, готовых пробраться в улей, хватает.

На вопрос, кто нападает на пчел и ворует мед, казалось бы, самый простой ответ, бурый медведь (Ursus arctos). Неслучайно у него много альтернативных имен – например, на известных эстонских конфетах написано Mesikäpp и изображен медвеженок.

Но при этом не только самый крупный хищник нашей страны совершает грабеж и ворует мед. На пчелиные ульи могут нападать и бабочки. Самые известные грабители меда – это крупные бабочки с очень интересным названием – бражник мертвая голова (Acherontia atropos). При этом бабочка является перелетной, и в Эстонии они не проживают.

Фото: Ааре Линдт/Эстонский музей природы