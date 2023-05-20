Участник аварии, в результате которой погиб ребенок, может продолжать управлять автомобилем

Известно, что Volvo, за рулем которого находился 83-летний мужчина, наехал на 26-летнюю женщину с восьмимесячным ребенком в коляске, переходившей пешеходный переход перед заводом Salvest. Столкновение было настолько неожиданным, что пешеход не успел среагировать – скорость автомобиля оценивалась в 50 километров в час, а водитель не затормозил. И женщина, и ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, где через три дня ребенок скончался.

Пожилой мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал. Состояние здоровья пострадавшей женщины после аварии было тяжелым, ей требовалось стационарное лечение. Однако пока неизвестно, как будет продвигаться лечение, поскольку, по словам руководителя по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Хелен Каю, комментировать данные о состоянии здоровья пациентов невозможно. Она также не стала комментировать, переведен ли пациент на домашнее лечение или все еще находится под наблюдением врачей.

Руководитель отдела производств Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь через пять дней после аварии заявил, что 83-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, не имеет действующих наказаний ни за проступни, ни за преступления, но полиция возбудила уголовное дело в соответствии со статьей 423 Пенитенциарного кодекса, в которой речь идет о нарушении правил дорожного движения и требований эксплуатации транспортных средств по неосторожности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть.