Участник аварии, в результате которой погиб ребенок, может продолжать управлять автомобилем

3 мая на улице Арукюла в Тарту, недалеко от завода Salvest, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 26-летняя женщина и ребенок младше года. 8-месячный ребенок от полученных травм скончался в больнице, при столкновении тяжело пострадала и мать, однако пожилой мужчина, управлявший Volvo, остался невредимым. Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе уголовного производства, а до тех пор водитель может участвовать в дорожном движении без каких-либо ограничений.
Известно, что Volvo, за рулем которого находился 83-летний мужчина, наехал на 26-летнюю женщину с восьмимесячным ребенком в коляске, переходившей пешеходный переход перед заводом Salvest. Столкновение было настолько неожиданным, что пешеход не успел среагировать – скорость автомобиля оценивалась в 50 километров в час, а водитель не затормозил. И женщина, и ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, где через три дня ребенок скончался.
Пожилой мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал. Состояние здоровья пострадавшей женщины после аварии было тяжелым, ей требовалось стационарное лечение. Однако пока неизвестно, как будет продвигаться лечение, поскольку, по словам руководителя по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Хелен Каю, комментировать данные о состоянии здоровья пациентов невозможно. Она также не стала комментировать, переведен ли пациент на домашнее лечение или все еще находится под наблюдением врачей.
Руководитель отдела производств Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь через пять дней после аварии заявил, что 83-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, не имеет действующих наказаний ни за проступни, ни за преступления, но полиция возбудила уголовное дело в соответствии со статьей 423 Пенитенциарного кодекса, в которой речь идет о нарушении правил дорожного движения и требований эксплуатации транспортных средств по неосторожности, если это повлекло тяжкий вред здоровью или смерть.
Однако советник прокуратуры Каури Синкявичюс заявил, что до предъявления обвинения необходимо назначить несколько экспертиз, и по их результатам будет решаться, в каком преступлении вообще будет выдвинуто обвинение. «Во-первых, в случае дорожно-транспортных происшествий, когда неясны обстоятельства, какова была скорость транспортного средства, в какой момент и где кто-то находился, как вела себя машина и как должен был реагировать водитель», – пояснил Синкявичюс.
Все это будет выявлено в результате дорожно-технической экспертизы. Кроме того, должна быть назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти и тяжести травм. «Эти экспертизы обычно длятся не недели, а месяцы, – добавил советник прокуратуры. – В лучшем случае это займет несколько месяцев, но дорожно-техническая обычно длится еще дольше».
Пожилому мужчине, который был за рулем Volvo, было разрешено продолжать вождение во время допросов и разбирательств. «Право на вождение в Эстонии может быть аннулировано только судом с обвинительным приговором. По закону во внесудебном порядке отнять у кого-то право на управление транспортным средством невозможно, – сказал Синкявичюс. – Если нет оснований арестовывать человека или нет оснований полагать, что он продолжит совершать преступления или начнет уклоняться от процедуры, нельзя ограничивать чью-либо свободу или оставлять без права управления».
Синкявичюс заявил, что также в августе 2021 года, когда BMW, за рулем которого находилась молодая женщина, столкнулся с мотоциклом и в аварии погибли двое молодых людей, работу прокуратуры раскритиковали и спросили, почему у подозреваемого не отозвали водительские права. «Уже тогда мне пришлось объяснять, что мы не можем этого сделать, потому что эстонское законодательство не позволяет никому отбирать право управления автомобилем, так как это дополнительное наказание, которое может быть назначено только судом», – сказал он.