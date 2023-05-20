Эстонский музей природы приглашает сегодня на Ночь музеев

«Для нас, сотрудников Эстонского музея природы, Ночь музеев становится с каждым годом все более значимым и важным событием, на котором наш коллектив работает с энтузиазмом, принимая сотни любителей природы и культуры», – сказала директор Эстонского природного музея Хейди Йыкс.

«Мы запланировали для этой ночи специальную программу, включая экскурсии с Петером Лауритсом на его персональной выставке, концерт во дворе нашего музея. В саду будет работать кафе», – рассказала о программе музея Йыкс.

Фото: Сийм Лоог/Эстонский музей природы

Автор выставки «Нечто, связующее всех» Петер Лауритс проведет три экскурсии во время Ночи музеев в 18, 20 и 22 часов. «Забавно, что мы ищем жизнь в открытом космосе, в то время как рядом с нами есть множество существ, обладающих чувствами, мыслями и способностью общаться. На выставке »Нечто, связующее всех« я даю лицо, голос и возможность выразить себя по многим существам, которых мы обычно не замечаем и считаем безмолвными и бесчувственными. В Ночь музеев я познакомлю вас с этими маленькими друзьями и дам подсказки, как с ними поговорить», – рассказывает художник.

В саду Эстонского музея природы в 19 часов состоится концерт камерного хора Studium Vocale. «Ночью всегда слышны звуки природы и музыка. Сегодня, в эту особенную ночь в саду Эстонского музея природы можно будет услышать эстонскую музыку, которая наверняка заставит звучать струны сердец всех слушателей. Мы исполним несколько песен, связанных с ночью, и каждый слушатель найдет что-то знакомое», – обещает коллектив Studium Vocale.