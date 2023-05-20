Министр культуры уехала на Каннский кинофестиваль

«Международный интерес к киносъемкам в Эстонии со временем только возрос благодаря фонду Film Estonia. Мы планируем вместе с кластером кинокомпаний построить современный съемочный павильон Tallinn Film Wonderland, который несомненно еще сильнее повысит этот интерес. Последующие дни будут полны встреч с ответственными в сфере кинопромышленности лицами, чтобы создать для нашей сферы кино наилучшие условия для международного успеха и убедить мир в том, что Эстония отличное место для кинопроизводства», - сказала Пурга.

В ходе визита Пурга встретится с главой Каннского кинорынка Marché du Film Гийомо Эсмиолем, директором Netflix по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) Томашем Дабровским, главой Motion Picture Association по регионам EMEA Стэном Маккоем и с Метте Дамгорд-Сёренсен из Датского кинофонда.

Кроме того, Пурга примет участие в рабочем обеде руководителей европейских киноагентств, приеме Финского кинофонда, примет эстонских кинопроизводителей на ужине и примет участие в провозглашении результатов первого тура приема ходатайств созданного в поддержку украинской кинопромышленности Европейского фонда солидарности.