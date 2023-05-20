Журналист: забавно смотреть, как «Ээсти 200» не хочет отпускать Лехтме

Предприниматель Хельдур Меэритс, который также принял участие в радиопередаче, сказал, что обвинения главы фракции «Ээсти 200» Марека Рейнааса в сфабрикованной медиа-атаке на Лехтме показывают, что этот человек не очень хорошо осознает реальность.

По словам Хыбемяги, разговор Рейнааса больше подходит для вечера в баре. «Успокойся, Марек, и прочитай все статьи, которые были опубликованы за последние полгода о Slava Ukraini. Если ты не знаешь, что делать, попроси кого-нибудь помочь тебе. Очень глупо в наше время продолжать эту центристскую ерунду, что это кампания в СМИ и "Помогите! Нас атакуют"», - сказал Хыбемяги.

Он отметил, что члены «Ээсти 200» спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и министр иностранных дел Маргус Цахкна также отказались признать правду, которая лежит перед их глазами.

«Мы всегда слышали от них, что это не их проблема, они не будут ее обсуждать. Только когда Лехтме решила покинуть Рийгикогу, Хуссар заговорил и сумел сделать первый более или менее разумный комментарий, в котором выразил мнение, что этот вопрос требует серьезного рассмотрения», - сказал Хыбемяги.

Журналист Айнар Рууссаар добавил, что перед тем, как попасть в парламент, «Ээсти 200» говорили: «Давайте делать новую политику».

«Но когда все пошло не так, то Рейнаас говорит, что виноваты СМИ. Он настолько опытный специалист по связям с общественностью, что странно слышать от него такое», - сказал Рууссаар.

По мнению Хыбемяги, «Ээсти 200» следует бить тревогу, так как он никогда не видел такой плохой коммуникации с общественностью.